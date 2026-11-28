Ceta, Mercosur, Fta: tre accordi commerciali, che Ursula von der Leyen ha imposto a tutta l’Europa pensando in realtà solo agli interessi tedeschi e in parte francesi, e tre flop per l’Italia. I dati dell’export extra Ue di ottobre non lasciano affatto tranquilli: è il terzo mese di fila che vendiamo meno fuori dei confini dell’Unione. E la colpa non è solo dello zio d’America.

È vero che Donald Trump non dà tregua sui dazi: ne ha annunciati di nuovi al 15% per tutte le merci che arrivano dal Vecchio continente, ma è anche vero che la «baronessa» a cui spetta in esclusiva il compito di trattare non ha mosso un dito. Che i dazi Usa abbiano pesato ne sanno qualcosa i nostri vignaioli. Hanno, in America, il primo mercato, e hanno perso (consuntivo ad agosto) l’11,6% di fatturato, che tradotto vale una perdita di 380 milioni.

Alle tariffe doganali non contrastate dall’Ue si è assommata la debolezza del dollaro, che però non ha fatto male allo Champagne, esente da prelievo doganale. Eppure il nostro ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aveva magnificato gli accordi conclusi col Canada (Ceta); con Brasile&Co (Mercosur), compreso il Paraguay, un Paese in pre-fallimento e che è la rappresentazione plastica degli errori di Von der Leyen; con l’India (Fta: Free trade agreement) sostenendo che aprivano grandi prospettive. Non è andata proprio così. Anzi abbiamo smesso di vendere e abbiamo cominciato a importare di più. Soprattutto nell’agroalimentare.

I numeri dei danni arrecati all’Italia dagli accordi Ue

Ecco dunque un po’ di cifre. Su base annua (tenendo conto degli andamenti sin qui registrati), l’export italiano è cresciuto del 3,7% con un calo di 2,1 punti rispetto a quanto s’ipotizzava a settembre; le importazioni sono invece cresciute e viaggiano su base annua al +16,5%. Il saldo commerciale resta ancora positivo a 38,5 miliardi (+ 3,1 miliardi rispetto a un anno fa) ma depurato dall’inflazione è un dato piatto.

Del tutto squilibrata a ottobre la bilancia energetica, che ci costa 6,9 miliardi con deficit raddoppiato rispetto a un anno fa, solo parzialmente compensato con un aumento di circa mezzo miliardo nell’interscambio di beni non energetici che si attesta a favore dell’Italia a 9,3 miliardi. Ma non c’è molto da stare allegri, visto che l’avanzo commerciale con i Paesi extraeuropei si è praticamente dimezzato e oggi vale appena 2,3 miliardi rispetto ai 5,1 di un anno fa.

Le ragioni politiche dietro al Mercosur

Ecco come ci hanno danneggiato gli accordi della Von der Leyen. In particolare il Mercosur: a ottobre, verso Brasile&Co, abbiamo esportato il 4,2% in meno e abbiamo importato il 44,5% in più. Sarà il caso di ricordare che il presidente della Commissione europea ha fatto fuoco e fiamme per firmare questo accordo col Sudamerica per una mera ragione politica: voleva dimostrare a Donald Trump, in piena tempesta di dazi, che andava a casa sua a gustargli la festa.

Ha avuto così tanta fretta da passare sopra al Parlamento europeo che ha chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla compatibilità dell’accordo con i trattati europei. L’azione è stata promossa dalla Francia che, giustamente, teme molto la concorrenza dei contadini sudamericani, come dimostrano i dati. La sentenza non c’è ancora, ma la Von der Leyen non s’è data pena di aspettare e già lo scorso 17 gennaio è volata ad Asunción per firmare il Mercosur.

Il tracollo del Paraguay e Meloni che ha acconsentito al trattato

La «baronessa» non deve portare granché fortuna visto che all’inizio di novembre è saltata per aria la Ueno Bank e tre milioni di clienti (praticamente il 60% di quelli che producono reddito in Paraguay) non hanno più un soldo.

Va detto che l’Italia, per molti anni, si è schierata contro il Mercosur, ma alla fine Giorgia Meloni, spiazzando la Francia e altri dieci Paesi, ha deciso di dire sì e il ministro per l’Agricoltura Francesco Lollobrigida nell’imminenza della firma del trattato disse: «Ci siamo tutelati; è una buona cosa che per come l’Italia è riuscita a imporre clausole di salvaguardia dà vantaggi all’industria, al vino e ai formaggi». È il caso di notare che il primo carico di polli dal Brasile ha determinato da settembre il blocco dell’import dal Paese della Samba perché la carne è contaminata.

India e Canada: ecco perché l’Italia è stata penalizzata dagli accordi

Altro accordo, altra sorpresa. Quando la «baronessa» ha firmato il Fta con l’India si è detto: che bello, ci sono per l’Europa 180 miliardi di export in più e quasi 800.000 posti di lavoro che si creano con l’accordo. Nei primi dieci mesi di quest’anno l’export italiano verso l’India è cresciuto del 5,5% (ma quello della meccanica è crollato di oltre 25 punti: ora a New Delhi vendono i tedeschi), il record lo fanno però gli indiani che ci hanno venduto l’80,6% in più!

E infine, l’amato Canada, che Ursula voleva quasi far diventare uno Stato europeo. Nei primi sette mesi del 2026 le importazioni complessive di frumento sono cresciute del 5,1% determinando un crollo del prezzo del grano italiano, al punto che molti cerealicoltori stanno pensando di non seminare.

Il grano canadese, inoltre, è trattato anche in post-raccolta col glifosato, un terribile erbicida di cui la Bayer tedesca è il primo produttore e i tribunali americani l’hanno condannata a 7,25 miliardi di dollari di risarcimenti a chi, a causa dell’erbicida, si è ammalato di cancro. Le cifre complessive del rapporto con Ottawa sono, come in tutti gli accordi firmati dall’Ue, a svantaggio dell’Italia. Il Canada ha fatto +21,9% di export mentre le nostre vendite sono cresciute di appena il 5,37%. Ma non ditelo alla Von der Leyen: forse ci resta male.