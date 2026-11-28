Mancano meno di 24 ore all’inizio delle elezioni in Spagna, dove i cittadini saranno chiamati alle urne per le legislative anticipate a tre anni dall’ultima votazione. La competizione vede contrapposti il Psoe, il partito socialista del premier uscente Pedro Sanchez, e il Partido popular (Pp) di Alberto Núñez Feijóo, che potrebbe cercare un’intesa di governo con Vox, la formazione di destra di Santiago Abascal.

I cittadini con diritto di voto, secondo l’Istituto di statistica spagnolo, sono circa 38.7 milioni e buona parte di loro, stando ai sondaggi, voterà per il Pp, di orientamento liberale e che dovrebbe ottenere il maggior numero di seggi. Il partito di Feijóo, però, potrebbe aver bisogno di Vox per raggiungere la maggioranza assoluta di 176 mandati su 350 del Congresso de los diputados. Si voterà anche per eleggere 209 membri del Senato.

Tra i temi centrali della campagna elettorale, vi sono stati il diritto alla casa e la gestione dei flussi migratori. Lo scrutinio anticipato è stato voluto da Sanchez, dopo la bocciatura di due decreti del suo governo relativi alle politiche abitative.

Il calendario del voto: quando aprono i seggi e a che ora si sapranno i risultati

Secondo il calendario diffuso dal sito Voto por voto, i seggi saranno allestiti alle 8 e le operazioni di voto si svolgeranno dalle 9 alle 20. Il ministero dell’Interno diffonderà due aggiornamenti sull’affluenza: il primo alle 14:30, il secondo alle 18:30.

Lo spoglio pubblico inizierà alle 20. Nelle Canarie la chiusura dei seggi avverrà un’ora dopo rispetto alla Spagna continentale. Le autorità inizieranno a diffondere i risultati provvisori alle 21 e i dati saranno aggiornati nel corso della notte. Intorno alle 22:30 è prevista la presentazione dei risultati provvisori da parte del governo.

Lo scrutinio definitivo inizierà il 4 dicembre: le commissioni provinciali verificheranno i verbali dei seggi e aggiungeranno i voti degli spagnoli residenti all’estero, circa 2.77 milioni di elettori. Solo dopo saranno proclamati i deputati e i senatori eletti. Il nuovo Parlamento, le Cortes generales, si insedierà il 23 dicembre. Nella seduta inaugurale il Congreso de los diputados eleggerà il proprio presidente. In parallelo, ci saranno i negoziati per la formazione del nuovo governo.

Dove voteranno i candidati principali

I principali candidati di questa tornata elettorale dovrebbero recarsi alle urne nelle prime ore del mattino di domani. Il premier Pedro Sanchez, dovrebbe votare presso il Centro culturale Volturno di Madrid, mentre Il leader del Partito popolare Alberto Nunez Feijoo, dovrebbe votare presso il collegio Ramiro de Maeztu, in calle Serrano. Il capo di Vox, Santiago Abascal, dovrebbe recarsi presso il collegio Pinar del Rey, nel quartiere madrileno di Hortaleza.

Come di consueto, i candidati dovrebbero trascorrere buona parte del pomeriggio con le proprie famiglie o con i più stretti collaboratori, prima di raggiungere le rispettive sedi di partito per seguire lo scrutinio.

Il solito allarme sulle ingerenze russe

E ovviamente, anche in questa tornata elettorale non potavamo farci mancare l’allarme per le ingerenze esterne, in particolare dalla Russia. Le autorità spagnole hanno affermato di aver rafforzato le misure di sicurezza informatica e di aver segnalato tentativi di influenzare il voto dall’esterno, i cui principali sarebbero riconducibili a Mosca.

Tra i fenomeni osservati figurano campagne online volte a screditare l’affidabilità delle liste elettorali e del voto per corrispondenza. Il ministero della Difesa non ha ancora diffuso dati dettagliati sulle presunte ingerenze, rinviando eventuali comunicazioni a dopo le elezioni.