Maltempo a Lipari, case allagate e strade invase dal fango

Decine di abitazioni allagate, auto impantanate nel sottobanchinamento del porto di Sottomonastero e strade invase dal fango, anche in centro. È il bilancio provvisorio del violento temporale che nella notte si è abbattuto su Lipari, nell’arcipelago delle Eolie, in provincia di Messina.

Sono esondati i torrenti Ponte e Valle, trascinando detriti fino alle spiagge e in mare. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, impegnati anche nel soccorso di automobilisti rimasti in difficoltà.

Il momento di massima intensità del temporale si è registrato tra l’1 e l’1.40.