Maltempo a Lipari, case allagate e strade invase dal fango

Decine di abitazioni allagate, auto impantanate nel sottobanchinamento del porto di Sottomonastero e strade invase dal fango, anche in centro. È il bilancio provvisorio del violento temporale che nella notte si è abbattuto su Lipari, nell’arcipelago delle Eolie, in provincia di Messina.

Sono esondati i torrenti Ponte e Valle, trascinando detriti fino alle spiagge e in mare. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, impegnati anche nel soccorso di automobilisti rimasti in difficoltà.

Il momento di massima intensità del temporale si è registrato tra l’1 e l’1.40.

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Le fiamme sono divampate poco prima delle 13.30 in un appartamento di via Demonte. Nell'abitazione i vigili del fuoco hanno trovato tre bombole di ossigeno sanitario, una delle quali avvolta dal fuoco. Evacuati alcuni residenti.

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