L’attesa è finita. La stagione invernale è pronta a entrare nel vivo e in Trentino non si perde tempo. In quota la neve è già scesa: cime e vallate vestite di bianco, boschi e villaggi che sembrano usciti dal libro delle favole e impianti di risalita pronti ad accogliere gli sciatori.

Trentino, al via la stagione dello sci: tutte le località che aprono tra novembre e dicembre

Ad aprire le danze, Madonna di Campiglio, dove ieri è scattato ufficialmente il via alla stagione. Oggi tocca a Passo del Tonale, Alpe Cermis, Alpe Cimbra, Alpe Lusia-San Pellegrino, Paganella Ski e Pampeago, mentre il 3 dicembre sarà la volta di Pinzolo e Folgarida Marilleva.

Dal 4 dicembre, poi, sono attese le aperture di Monte Bondone, Pejo3000, Val di Fassa-Carezza e dell’area di Predazzo, nel comprensorio Latemar Dolomites. Un calendario che dà il via a giornate, weekend e settimane bianche all’insegna di sport, natura e libertà sulle montagne più belle delle Alpi.

Le Dolomiti di Brenta, le Pale di San Martino, le cime della Val di Fassa, le montagne della Val di Fiemme e i panorami che si aprono dalla Paganella all’Alpe Cimbra, fino alla Val di Sole, compongono un mosaico di valli e comprensori tutti da vivere con gli sci ai piedi. Piste battute a regola d’arte, discese panoramiche, boschi argentati e orizzonti spettacolari accompagnano giornate che hanno il sapore della libertà.

C’è l’emozione delle prime curve del mattino, quando l’aria è frizzante, la neve è ancora immacolata e la luce accende le pareti dolomitiche. C’è l’adrenalina delle lunghe discese, tra tratti veloci e pendenze audaci.

E c’è il piacere di una sosta in rifugio, magari su una terrazza affacciata sulle cime, per assaggiare la cucina di montagna e godersi il sole d’alta quota. Dal principiante allo sciatore più esperto, le possibilità sono tante e adatte a ogni livello.

Dolomiti Superski, oltre 1.200 chilometri di piste con un unico skipass

A moltiplicarle, il Dolomiti Superski, il grande circuito che riunisce oltre 1.200 chilometri di piste in dodici comprensori dolomitici, accessibili con un unico skipass. In Trentino ne fanno parte Val di Fassa-Carezza, Val di Fiemme-Obereggen, San Martino di Castrozza-Passo Rolle e Alpe Lusia-San Pellegrino.

Una specie di passepartout delle piste che consente di attraversare passi e vallate, alternare località e panorami e costruire skitour sempre diversi, trasformando la settimana bianca in un viaggio nel cuore delle Dolomiti.

Trento e Rovereto, arte e fotografia: le mostre al Castello del Buonconsiglio e al Mart

E quando gli sci tornano negli armadietti o una nevicata invita alla pausa, il viaggio continua lontano dalle piste. A pochi chilometri dalle principali località montane, Trento e Rovereto custodiscono un patrimonio di musei, mostre e luoghi d’arte che raccontano la storia e l’identità del territorio.

A Trento, il Castello del Buonconsiglio ospita fino al 28 febbraio la mostra Il potere della musica. Arte, corti e strumenti dal Rinascimento al Barocco, un percorso tra Quattrocento e Seicento alla scoperta del ruolo della musica nella vita delle corti europee.

Codici musicali, dipinti, ritratti e antichi strumenti a corda, a tastiera e a fiato dialogano in un’esposizione che riunisce opere di artisti del calibro di Romanino, Dosso Dossi, Giorgione, Cima da Conegliano e Bernardo Strozzi.

La mostra permette anche di visitare gli ambienti del castello, da Castelvecchio al Magno Palazzo, dalla Loggia del Romanino alla Torre Aquila, dove, imperdibile, si trova il celebre Ciclo dei Mesi.

Si tratta di una delle più antiche raffigurazioni della neve nell’arte europea, che restituisce, a distanza di oltre sei secoli, un’immagine ancora familiare del paesaggio trentino in tutta la sua bellezza.

A Rovereto, invece, il Mart rende omaggio a uno dei grandi protagonisti della fotografia italiana con la mostra Gianni Berengo Gardin. Mondi da abitare, in programma fino al 14 febbraio.

Centoventi fotografie provenienti dall’archivio dell’autore descrivono il rapporto tra uomo, architettura e paesaggio. Città, edifici, cantieri e spazi quotidiani diventano capitoli di un racconto in cui rigore documentario e sensibilità poetica si incontrano, mostrando come le persone abitano e trasformano i luoghi.

Documenti d’archivio e testimonianze completano il percorso, che può essere l’occasione per scoprire anche le collezioni permanenti del museo.

Trenino dei Castelli, viaggio tra presepi, dimore storiche e mercatini di Natale

Per chi ama le atmosfere natalizie, c’è poi un’esperienza che intreccia storia, tradizioni e sapori: il Trenino dei Castelli. In partenza dalla stazione Trento-Malè, il tour attraversa la Val di Sole e la Val di Non, accompagnando a ritmo dolce i viaggiatori tra dimore storiche e borghi vestiti a festa. Si comincia dal Castello San Michele, per proseguire a Ossana, tra i borghi più belli d’Italia, celebre per i suoi 1.000 presepi, sparpagliati tra vicoli e cortili del centro storico.

La tappa successiva è Castel Valer, in Val di Non, mentre le soste gastronomiche regalano un assaggio delle eccellenze locali: dalla colazione proposta da Melinda e Sosi Trento al pranzo al ristorante Giardino di Cles, accompagnato dai vini della Cantina Rotari.

Il rientro a Trento prevede un gran finale: giro al Mercatino di Natale, tra bancarelle piene di idee regalo e brindisi rigorosamente a base di vin brulé. Info su: www.visittrentino.info