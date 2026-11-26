Polemica rientrata, caso KFC (più o meno) archiviato. Nessun fast food made in Usa sul Faloria, al massimo qualche pollo fritto take away. In estrema sintesi finisce così la polemica scatenata alla vigilia della stagione di fronte all’intenzione di declinare parte dello storico Rifugio Faloria a monomarca della catena americana.

A insorgere non solo i puristi della montagna, ma anche ski club, federazioni sportive, professionisti e appassionati, tutti d’accordo – per una volta – nel voler proteggere l’identità di luoghi unici per natura e tradizione dallo sbarco di fast food a stelle e strisce.

Cortina chic & sci

Superato l’impasse KFC, la «Regina delle Dolomiti» parte in grande stile, con un ponte dell’Immacolata da tutto esaurito. L’inverno post Olimpiadi inaugura sotto i migliori auspici e annuncia una stagione che fa ben sperare. D’altronde al fascino di Cortina è dura resistere: poche località alpine riescono a mettere insieme, nello stesso colpo d’occhio, alcune delle montagne più belle del mondo e una vita mondana che non ha bisogno di presentazioni.

Si sceglie Cortina per le piste, i paesaggi, i rifugi, le terrazze al sole con vista Dolomiti, certo, ma non solo. La si sceglie anche per le vetrine in Corso Italia, gli après ski con una marcia in più, gli indirizzi glamour e gli alberghi esclusivi. La si sceglie proprio per la possibilità che offre di contemplare e vivere la montagna allo stato naturale e di godersi la dolce vita in quota nella stessa giornata.

Sci, scarponi e adrenalina a cavallo delle Dolomiti

La conca ampezzana è un capolavoro naturale: le Tofane, il Cristallo, il Faloria, le Cinque Torri e il Lagazuoi sono cornici preziose di un quadro-paesaggio di inestimabile valore, che cambia a seconda della luce del sole, del momento della giornata e del punto di vista da cui lo si guarda. Sono anche le cime attorno a cui gira il comprensorio Cortina Skiworld – che unisce Tofane-Cinque Torri-Lagazuoi, Faloria-Cristallo, San Vito, Auronzo e Misurina – e che, parte del circuito Dolomiti Superski, mette a disposizione oltre 70 piste e 35 impianti. Dalle discese tecniche delle Tofane, con l’Olympia teatro di grandi competizioni, ai panorami del Cristallo, fino alla celebre discesa dell’Armentarola partendo dal Lagazuoi, sciare su queste montagne supera, e di gran lunga, gli standard. É magia, adrenalina, contemplazione, libertà e leggerezza allo stato puro.

Rifugio Scoiattoli, cucina tipica e vista Cinque Torri

Simbolo dell’ospitalità d’eccellenza made in Cortina è il Rifugio Scoiattoli ai piedi delle iconiche Cinque Torri. Fondato nel 1969 dalla guida alpina Lorenzo Lorenzi e tutt’ora gestito dalla famiglia, ha conquistato (a ragione) il prestigioso riconoscimento «Best View Mountain Club Italia 2026» per la sua terrazza panoramica. Anche all’interno, però, merita, complice una cucina che serve in tavola piatti tipici e gustosi, dai Casunziei all’ampezzana ai canederli, dalle uova allo speck con patate all’ampezzana al cervo con polenta, allo strudel fatto in casa.

Ciaspole, bacchette e ritmo lento tra parchi e laghi

Cortina non è solo sci e adrenalina. Offre anche un bel ventaglio di alternative a ritmo lento e senza sci, che spazia dalle escursioni nei boschi innevati del Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo, alla Ciaspolata della Grande Guerra, alle passeggiate nella neve attorno al Lago di Misurina, che dista una mezz’ora da Cortina e regala un percorso ad anello di circa due chilometri e mezzo incorniciato da un paesaggio straordinario.

Dolce vita in Corso Italia e dintorni

Boutique, locali, ristoranti, alberghi sfilano in paese, tra negozi di souvenir e di prodotti artigianali. Tra conferme e nuovi arrivi, ecco alcuni indirizzi da tenere a mente.

Dopo il successo dell’anno scorso, torna Zuma. All’interno del The First Cortina, il rinomato ristorante fusion in tavola porta la freschezza del minimalismo giapponese abbinata al calore della tradizione alpina. Altro ritorno alla seconda stagione fredda, nonché indirizzo del momento per aperitivi e cene d’eccezione, il cinque stelle Eight Cortina. Al debutto in versione invernale, invece, il boutique hotel di lusso e di charme Casa Guargné: inaugurato quest’estate, è già tra gli indirizzi ampezzani cult. E, poi, a cavallo tra tradizione alpina e design contemporaneo, si conferma un ottimo indirizzo il quattro stelle superior Hotel De Len. A pochi passi da Corso Italia, ritaglia uno spazio discreto e curato, dove accoglienza attenta dal tocco umano e ambienti di stile all’insegna della sostenibilità conquistano già l’ingresso. Con 22 stanze e SPA panoramica, è il rifugio deluxe per una vacanza che non si vorrebbe finisse mai.