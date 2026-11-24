A Vienna il Natale comincia presto. Il 6 novembre hanno aperto i primi mercatini e per due mesi la capitale austriaca si veste di luci e di magia. Due milioni di luminarie trasformano in un presepe le vie storiche e l’antica Annagasse, il Kohlmarkt – la via delle boutique di lusso – si copre di una pioggia dorata, nell’elegante piazza del Neuer Markt la sorpresa sono invece le 48 stelle ispirate ai gioielli dell’imperatrice Sissi.

Vienna non sarebbe Vienna senza il Graben, la famosa strada/piazza pedonale nel centro storico, adesso illuminata da grandi lampadari luminosi appesi al centro della via. E neanche senza la Reggia di Schönbrunn, Patrimonio Unesco e monumento più visitato d’Austria, con un lungo elenco di meraviglie che si snodano fra gli appartamenti imperiali e il parco, bellissimo anche in inverno quando è coperto di neve. Lì la novità è il percorso Imperial Lights, con oltre 5.000 rose illuminate e una scenografia di luci e suoni che porta indietro nel tempo, all’epoca degli imperatori.

Mercatini per tutti i gusti

Da novembre all’Epifania, Vienna diventa la capitale dello shopping natalizio. I mercatini più famosi dell’Austria sono il Wiener Christkindlmarkt in Rathausplatz, con le bancarelle a un passo dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio molto amata dai viennesi. A Spittelberg, quartiere di architetture Biedermeier nel VII distretto, gli artigiani confezionano regali e oggetti originali e l’Art Advent in Karlsplatz è un appuntamento immancabile per chi ama i prodotti biologici.

Aperto al pubblico nel 1766 per volontà dell’imperatore Giuseppe II, anche il Prater diventa parte della grande festa natalizia. Ai piedi della famosa Ruota panoramica il Wintermarkt non è un semplice mercatino, ma una festa d’inverno con concerti, corse di Perchten – figure zoomorfe che sfilano con maschere cornute e campanacci per scacciare gli spiriti maligni – e il Concerto di Capodanno proiettato su maxischermo.

L’avvento a suon di musica

A Vienna il Natale si ascolta anche nelle sale da concerto e nelle chiese. Il 16 e 17 dicembre, al Konzerthaus, torna il gala Christmas in Vienna, con Piotr Beczała e i Piccoli Cantori di Vienna. Il 16 dicembre i Wiener Symphoniker suonano il concerto Wiener Advent nel Duomo di Santo Stefano. Durante l’Avvento ci sono poi concerti nelle chiese del centro, dal gospel in quella di San Carlo ai canti natalizi nella Chiesa dei Cappuccini.

Quattro passi di valzer

Dall’Ottocento, quando Johann Strauss padre e figlio ne fissarono per sempre le forme musicali, Vienna non ha mai smesso di amare alla follia il suo bel valzer. Questo ballo iscritto nella lista dei Patrimoni Culturali Unesco, vanta una trentina di scuole di danza – anche con corsi per turisti, come fa Elmayer – e decine di performance sparse per la città: il Ballo degli Spazzacamini, il Concerto di Capodanno in mondovisione, il Ballo dei Pasticceri, dei Fiori e dei Medici. Fino al leggendario Ballo dell’Opera e quello delle debuttanti a metà febbraio.

Mostre e musei, la cultura non va in vacanza

A Vienna la cultura non va mai in pausa, neanche a Natale. Fra le mostre più interessanti, True Colors al Wien Museum (fino al 28 marzo 2027) racconta quattro secoli di storia della moda attraverso il colore. Grande attesa per la riapertura, il 19 novembre, del Sisi Museum, con un percorso rinnovato che comprende nuovi ambienti e oggetti inediti. Poco più avanti, il 2 dicembre, riaprono anche le sale barocche di Palazzo Lobkowitz, con due mostre che vale senz’altro la pena vedere: Klimt. La nuda verità e un’esposizione su Bernini pittore.

Una pausa caffe (con torta) per ripararsi dal freddo

Per i viennesi i caffè sono un mito, una tradizione inossidabile nata nel XVII secolo e ancora ben radicata negli usi quotidiani. Torte irresistibili accompagnate da tazze fumanti di cioccolata calda si trovano in tutti i 130 caffè storici della capitale, chi con le sedie in paglia Thonet, chi con le poltroncine in velluto, quasi tutti con i lampadari in cristallo al centro delle sale. I più famosi? La pasticceria di corte Demel, classe 1786, e naturalmente il Cafè Sacher, dove è stata inventata l’omonima torta per il principe Klemens von Metternich.