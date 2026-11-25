La voglia di neve non attende il calendario ufficiale ed è pronta a riaccendere la passione degli sciatori sulle vette delle Dolomiti. Quando l’aria si fa tagliente e le cime si tingono di bianco, il panorama alpino ritrova uno dei suoi punti di riferimento più autorevoli ad Arabba.

Situato a 1.602 metri di altitudine, questo incantevole borgo incastonato tra il Passo Pordoi e il Passo Campolongo, proprio ai piedi del maestoso massiccio del Sella, si appresta a inaugurare la nuova stagione sciistica ponendosi ancora una volta come punto di riferimento per chi concepisce lo sci come disciplina tecnica, sfida e vera passione per la montagna. Il debutto sulle piste si preannuncia particolarmente allettante grazie alle prime aperture e alle offerte pensate per premiare i primi frequentatori della neve fresca, guidando la ripartenza di uno dei comprensori più affascinanti e tecnici dell’intero arco alpino.

Le promozioni di inizio stagione e la formula Dolomiti Superpremière

Per accogliere chi desidera tracciare le prime curve sulle piste appena battute, l’offerta d’esordio si concentra sulla Dolomiti Superpremière Arabba, la celebre promozione prima neve promossa dal circuito Dolomiti Superski. L’iniziativa, valida da inizio dicembre, trasforma il primo periodo della stagione in un’opportunità vantaggiosa per soggiornare e sciare a tariffe ridotte grazie alla formula quattro giorni di soggiorno e skipass al prezzo di tre oppure, per chi non vuole staccarsi dalle piste, alla formula otto giorni al prezzo di sei, che regala ben due giornate in omaggio. Oltre allo skipass e al soggiorno, la convenzione include agevolazioni mirate anche per il noleggio dell’attrezzatura e per le lezioni presso le scuole sci locali, delineando un pacchetto completo pensato sia per gli amanti della prima ora sia per chi desidera affinare la propria tecnica all’avvio della stagione.

Il 4 dicembre si alza il sipario sul Sellaronda e sul comprensorio

La data chiave nel calendario dell’inverno ad Arabba è fissata per il quattro dicembre, giorno in cui si riaprono ufficialmente i passaggi del Sellaronda, il leggendario giro dei quattro passi. L’attivazione di questo snodo cruciale segna il vero e proprio inizio dello sci ad ampie campate, offrendo agli appassionati un reticolo interconnesso di tracciati dove muoversi senza mai togliere gli sci dai piedi. Arabba rappresenta il cuore a valle della ski-area Arabba-Marmolada, uno dei settori più prestigiosi e centrali del carosello Dolomiti Superski, rete che vanta complessivamente oltre 1.200 chilometri di piste. L’area specifica mette a disposizione oltre sessanta chilometri di tracciati diretti e ben quattrocentottanta chilometri considerando i collegamenti sci ai piedi con le valli circostanti, serviti da ventotto impianti di risalita in grado di portare comodamente gli sciatori nei punti più panoramici e strategici del comprensorio.

Il regno della tecnica e le quattro piste nere ad alto tasso d’adrenalina

Mentre molte stazioni turistiche puntano su una fruizione puramente ricreativa, Arabba rivendica con forza la propria identità tecnica, dove lo sci non è semplice svago ma una vera e propria sfida contro la gravità e il cronometro, pensata per chi padroneggia la conduzione e cerca la traiettoria perfetta. Nel carosello spiccano in particolare quattro piste nere, considerate tra le più pendenti e adrenaliniche dell’intero arco dolomitico, a partire dalla Fodoma, inserita stabilmente tra le dieci piste più belle d’Italia grazie a una pendenza che tocca il cinquantasei percento. A questa si affiancano la Sourasass, ribattezzata la perla nera, che si tuffa in campo aperto prima di inoltrarsi nel bosco, la storica pista Burz, nata nel millenovecentocinquantasei per gli allenamenti in vista delle Olimpiadi di Cortina, e infine la Variante Ornella, un muro ripido e implacabile che esige massima concentrazione.

Tra storia e panorami: Sellaronda e Skitour della Grande Guerra

Oltre alle singole piste, Arabba è il punto di partenza d’elezione per due tra i più famosi e panoramici itinerari sciistici al mondo. Il primo è il Sellaronda, l’anello di quaranta chilometri intorno al Gruppo del Sella percorribile in entrambi i sensi di marcia, mentre il secondo grande itinerario, con apertura prevista a fine dicembre, è lo Skitour della Grande Guerra. Questo percorso di settantaquattro chilometri ripercorre il fronte dolomitico dove tra il millenovecentoquindici e il millenovecentodiciassette si scontrarono i Kaiserjäger austro-tedeschi e gli Alpini italiani, trasformando una giornata sugli sci in un suggestivo viaggio nella storia immerso tra le montagne.

Dove dormire e dove mangiare ad Arabba

Per vivere al meglio l’esperienza della neve dell’Alto Adige, la località offre strutture ricettive di grande fascino e punti di ristoro eccellenti. Tra i migliori hotel in cui soggiornare spicca lo Sporthotel Arabba, situato in posizione strategica a pochissimi passi dagli impianti di risalita e dotato di ogni comfort per un soggiorno rigenerante dopo le sciate, e l’Hotel Alpenrose, una struttura accogliente e soleggiata ideale per le famiglie e per chi cerca un’atmosfera tipicamente montana. Direttamente sulle piste e con accesso diretto al Sellaronda sono i tre appartamenti di Alpe Luce Mountain chalet. Per quanto riguarda la ristorazione e i momenti di pausa, il Ristorante Miky’s Grill offre un’ottima cucina a base di carni selezionate e piatti della tradizione locale rivisitati, mentre il Ristorante Portavescovo, situato nel cuore del paese, rappresenta una tappa imperdibile per gustare ricette tipiche dolomitiche preparate con cura artigianale in un ambiente caloroso e tipicamente alpino.

Guida pratica: come raggiungere la stazione sciistica

Grazie alla sua posizione al confine tra Veneto e Trentino-Alto Adige, Arabba è facilmente accessibile attraverso diverse direttrici stradali. Per chi arriva da sud si consiglia l’uscita dell’autostrada A27 a Pian di Vedoia in direzione Belluno, proseguendo poi per Agordo, Alleghe, Caprile e Livinallongo del Col di Lana. Dalla zona di Cortina d’Ampezzo il tragitto prevede il transito per il Passo Falzarego con un tempo di percorrenza di circa cinquanta minuti, mentre da Bolzano si può transitare per il Passo Gardena o per il Passo Pordoi, impiegando circa un’ora e cinquanta minuti di viaggio immersi in scenari paesaggistici di ineguagliabile bellezza.