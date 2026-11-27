Una vacanza sulla neve tra le montagne dell’Alto Adige non deve necessariamente seguire i ritmi precostituiti del classico soggiorno in hotel. Sempre più viaggiatori ed entusiasti degli sport invernali scelgono, infatti, di combinare la passione per lo sci con la ricerca del silenzio, il contatto con la natura e il calore dell’ospitalità contadina.

In questo contesto, i masi del circuito Gallo Rosso si propongono come un’alternativa unica, in grado di trasformare la tradizionale settimana bianca in un’esperienza immersiva, autentica e profondamente legata alle radici del territorio.

Con una rete di circa 500 agriturismi situati a meno di cinque chilometri dalle piste da sci, il marchio Gallo Rosso offre un ventaglio di soluzioni ideale sia per chi punta ai grandi comprensori sciistici altoatesini, sia per chi preferisce la tranquillità di piccoli impianti di paese.

Il risveglio della tradizione: comfort sostenibile e sapori a filiera zero

Dalle Dolomiti fino alla Val Pusteria, ogni maso racconta una storia a sé, fondata sulle radici della famiglia che lo gestisce da generazioni. L’accoglienza si traduce in appartamenti e chalet realizzati prevalentemente in legno e materiali naturali, ideati per offrire il massimo del comfort e rigenerarsi dopo un’intensa giornata trascorsa sulla neve.

Uno dei momenti cruciali dell’esperienza in maso è sicuramente il risveglio. La colazione diventa un vero e proprio rito dedicato al gusto e al benessere: latte fresco di giornata, yogurt cremosi, uova, pane fatto in casa, miele di montagna, confetture e sciroppi naturali portano in tavola la genuinità dei prodotti a chilometro zero.

A fare la differenza è tuttavia l’incontro umano. Le famiglie contadine aprono le porte della propria quotidianità condividendo con i propri ospiti il lavoro agricolo e offrendo consigli preziosi su itinerari, attività all’aperto e angoli meno noti dell’Alto Adige. Per chi desidera alternare lo sci alpino ad altre discipline, la stagione invernale offre un ventaglio di opportunità: passeggiate nei boschi innevati, escursioni con le ciaspole, piste da slittino per tutta la famiglia e suggestivi percorsi dedicati allo sci di fondo.

Mair am Graben a Terento: benessere e atmosfera alpina

Tra le strutture che incarnano al meglio questa filosofia c’est l’agriturismo Mair am Graben, situato a Terento. Questo agriturismo (classificato con tre fiori) gode di una splendida vista panoramica sulle montagne circostanti e offre sia appartamenti che case vacanze. Punto di forza per chi cerca il massimo del relax è lo chalet in legno dotato di camino, terrazza e sauna privata.

Oltre a degustare le specialità locali a colazione, gli ospiti hanno la possibilità di partecipare attivamente alle attività del maso e aiutare la famiglia nella cura degli animali all’interno della stalla. Dal punto di vista sportivo, il celebre comprensorio di Plan de Corones si trova a circa 18 chilometri di distanza, mentre a soli 1,2 chilometri sono facilmente raggiungibili una pista da fondo e un tracciato per slittino.

Wibmerhof a Tesido: la meta ideale per le famiglie

A Tesido, nel territorio di Monguelfo-Tesido (regione dolomitica delle 3 Cime), sorge il Wibmerhof, agriturismo a quattro fiori ideale per i nuclei familiari. La posizione centrale e la vicinanza ai servizi rendono la gestione delle giornate sulla neve estremamente agevole. I più piccoli hanno la possibilità di avvicinarsi al mondo rurale assistendo all’alimentazione e alla cura degli animali da fattoria.

Per gli appassionati delle discese alpine, l’area sciistica di Plan de Corones (versante Valdaora) dista appena 10 chilometri, mentre la pista da fondo si trova a 200 metri dalla struttura. La comodità è accentuata dalla fermata dell’autobus situata direttamente di fronte al maso, che consente di spostarsi senza dover utilizzare l’auto.

Peterer-Hof e Gemangerhof: a due passi dalle piste

All’ingresso della Valle di Anterselva, a Rasun di Sotto, si trova il Peterer-Hof. Questo maso affianca all’allevamento di bestiame un’antica tradizione di lavorazione del legno, evidente nella cura degli interni dei suoi confortevoli appartamenti. Dalla struttura è facile partire per esplorare itinerari iconici verso il Lago di Anterselva e il Lago di Braies. Gli impianti di Plan de Corones distano soltanto 6 chilometri.

Per chi desidera la massima vicinanza alla neve, la risposta è il Gemangerhof a Sant’Andrea, sopra Bressanone. Situato a circa 1000 metri di altitudine in posizione soleggiata, questo maso a quattro fiori si trova a soli 500 metri dal comprensorio sciistico della Plose e da una pista da slittino, permettendo di partire per le discese direttamente a piedi dall’alloggio. Le attività con i pony e i prodotti artigianali della fattoria completano l’offerta per grandi e piccini.

Il marchio Gallo Rosso e la valorizzazione del territorio

Nato nel 1998 su iniziativa dell’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi (Südtiroler Bauernbund), il marchio Gallo Rosso sostiene oggi circa 1.600 masi altoatesini. Il progetto nasce con il duplice obiettivo di offrire ai contadini locali fonti integrative di reddito e di avvicinare i viaggiatori al vero stile di vita rurale della regione.

La classificazione delle strutture ricettive avviene tramite l’assegnazione dei “fiori” (da 1 a 5), che ne certificano il livello qualitativo e i servizi offerti. Oltre all’ospitalità, l’associazione seleziona e valorizza i masi dedicati alla ristorazione tipica (Masi con Gusto), all’artigianato autentico e alla produzione di prodotti enogastronomici genuini (Sapori del maso).