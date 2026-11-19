È morto a 91 anni Corrado Augias, giornalista, scrittore e conduttore televisivo tra i protagonisti della cultura italiana degli ultimi decenni. La notizia della scomparsa è stata diffusa nella mattinata di giovedì 19 novembre da Repubblica, il quotidiano con cui aveva costruito una parte importante della sua lunga carriera. Romano, nato il 26 gennaio 1935, aveva attraversato oltre sessant’anni di giornalismo, passando dalla carta stampata alla televisione, senza abbandonare la scrittura e l’attività di divulgazione.

La sua è stata una carriera articolata, nella quale si sono intrecciati l’informazione, la letteratura e il racconto della storia. A distinguerlo era soprattutto il modo di affrontare gli argomenti: un linguaggio misurato, una curiosità costante e la capacità di accompagnare il pubblico anche davanti a questioni complesse, senza ridurle a formule semplicistiche.

Dagli esordi in Rai alle grandi firme dei giornali

Nato a Roma il 26 gennaio 1935, Augias entrò in Rai nel 1960 come funzionario. Nel 1966 iniziò a occuparsi delle corrispondenze da New York, incarico che mantenne fino al 1968. Successivamente seguì gli avvenimenti dalla Francia, lavorando da Parigi per L’Espresso e Panorama. Nel novembre 1975 tornò a New York come inviato di Repubblica, il quotidiano che sarebbe nato pochi mesi dopo e con il quale avrebbe mantenuto un rapporto professionale duraturo.

Giornalista professionista dal 1969, divenne una delle firme storiche della testata. Per vent’anni, dal 2001 al marzo 2021, curò la rubrica delle lettere, rispondendo a quasi seimila lettori. Un appuntamento nel quale trovavano spazio questioni di attualità, interrogativi personali e riflessioni sui cambiamenti della società.

Accanto al lavoro giornalistico coltivò una significativa attività letteraria. Tra i suoi libri figurano la trilogia narrativa composta da Quel treno da Vienna (1981), Il fazzoletto azzurro (1983) e L’ultima primavera (1985), oltre al romanzo Quella mattina di luglio (1995). Grande attenzione riscossero anche i volumi dedicati alla storia e ai luoghi, come I segreti di Parigi (1996), I segreti del Vaticano (2010), I segreti d’Italia (2012) e I segreti di Istanbul (2016). Nel 2017 pubblicò Questa nostra Italia. Luoghi del cuore e della memoria, premiato con il riconoscimento Pavese nel 2018. Tra le opere più recenti si ricordano La fine di Roma (2022) e Paolo. L’uomo che inventò il Cristianesimo (2023).

Da «Telefono giallo» a «La Torre di Babele»

È però attraverso la televisione che Augias è diventato un volto familiare per milioni di italiani. Uno dei programmi che hanno segnato maggiormente la sua esperienza è stato Telefono giallo, trasmissione che negli anni Ottanta affrontava alcuni dei casi più controversi della cronaca italiana, ricostruendo vicende e interrogativi rimasti aperti. Un modo di fare televisione nel quale l’inchiesta si accompagnava alla ricerca e all’attenzione per i dettagli.

Con Babele portò il mondo dei libri e della letteratura sul piccolo schermo, mentre negli anni successivi arrivarono programmi come Enigma, Le storie – Diario italiano e Quante storie. Dal 2018 al 2023 condusse su Rai 3 Città segrete, dedicato alla storia e alle vicende di alcune delle grandi città. Nel 2021 condivise con Giorgio Zanchini la conduzione di Rebus.

Dal 2023 era passato a La7, dove conduceva La Torre di Babele, programma nel quale continuava a occuparsi di storia, politica, filosofia e società. Parallelamente aveva curato la rubrica La mia Babele sul Venerdì di Repubblica e si era dedicato anche alla divulgazione musicale con La gioia della musica, insieme all’Orchestra Rai.

Nel corso della sua vita pubblica aveva avuto anche una parentesi politica. Alle elezioni europee del 1994 era stato eletto parlamentare come indipendente nelle liste del Partito democratico della sinistra.

Il cordoglio del mondo della cultura e delle istituzioni

La notizia della morte ha suscitato numerose reazioni nel mondo del giornalismo, della politica e delle istituzioni. La Rai, attraverso l’amministratore delegato Giampaolo Rossi, il Consiglio di amministrazione e l’intera azienda, lo ha ricordato come un osservatore acuto del suo tempo e uno dei volti simbolo del servizio pubblico. Nel messaggio di cordoglio sono stati citati i suoi programmi, da Telefono giallo a Quante storie, passando per Città segrete e Babele.

Anche La7 e la redazione di La Torre di Babele hanno voluto salutarlo, ricordando il rigore, la cultura e l’eleganza con cui aveva arricchito il racconto televisivo dell’emittente.

Al Senato, l’annuncio della sua scomparsa è stato accolto con un lungo applauso dei parlamentari, tutti in piedi, seguito da un minuto di raccoglimento. La capogruppo di Italia Viva Raffaella Paita ha ricordato la sua cultura, la capacità di visione e l’eleganza. Il presidente di Palazzo Madama Ignazio La Russa ha invitato l’Aula a osservare il momento di silenzio.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha espresso il cordoglio dell’amministrazione e della città, sottolineando il contributo di Augias alla cultura e al giornalismo italiano. La segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha ricordato il suo ruolo nella formazione della coscienza civile del Paese, mentre il presidente del Consiglio regionale del Veneto Luca Zaia lo ha definito un gentleman della televisione italiana, capace di farsi ascoltare senza alzare la voce.

La camera ardente sarà allestita sabato in Campidoglio, dove Roma potrà rendere omaggio a uno dei suoi figli più conosciuti. Augias lascia la moglie, la giornalista Daniela Pasti, e la figlia Natalia Augias, anche lei giornalista Rai.

Con la sua scomparsa si chiude una lunga stagione del giornalismo e della televisione italiana. Resta il lavoro di un professionista che ha attraversato linguaggi e mezzi di comunicazione diversi, mantenendo al centro la curiosità, il racconto e la divulgazione della conoscenza.