Enrico Mentana, anche quando non conduce il tg, non rinuncia a dare notizie: «Lascio il Tg La7 il 23 dicembre. Voglio passare il Natale in famiglia». Il direttore ha annunciato l’addio durante la cerimonia in cui ha ricevuto il premio Marchiaro ad Alessandria. Come noto, il contratto che lo lega alla rete di Urbano Cairo scade a fine 2026.

«Il 23 dicembre saluterò i miei ascoltatori, sarà il mio ultimo giorno alla conduzione del Tg de La7», ha fatto sapere Enrico Mentana. Il giornalista ha precisato che il suo contratto con l’emittente scadrà alla fine dell’anno. «Progetti futuri? C’è Natale, poi Capodanno», ha aggiunto. Mentana conduce il tg dell’emittente di Cairo da 16 anni.