Si chiama «Spotlight – Accendiamo i riflettori con Sigfrido Ranucci», ed è un gruppo Facebook che conta, nel momento in cui scriviamo, oltre 16.000 iscritti. Il diretto interessato, Ranucci appunto, lo sta rilanciando quotidianamente sui suoi canali social. Spesso associandolo ai risultati del programma che conduce.

Tre giorni fa, per esempio, ha scritto: «Novità: abbiamo messo in piedi una nuova pagina Fb sulla libertà di informazione, vi potete iscrivere al link di seguito». Il problema è che, graficamente, sembra una pagina ufficiale del programma anche se non lo è. Tanto che pure in Rai più di qualcuno ha storto il naso. «Abbiamo», scrive Ranucci. Ma «abbiamo» chi? Sigfrido e la Rai? Non proprio.

L’amministratore del gruppo, infatti, non è un interno della tv di Stato, ma Gabriele Vilardi. Un attivista (ovviamente parecchio a sinistra) che, il 21 ottobre scorso, aveva scritto un post sui social il cui incipit era: «Egregia presidente del Consiglio Giorgia Meloni, scrivo a Lei non come segretario di Sinistra italiana – Molfetta ma nella mia qualità di docente, abituato ogni giorno a entrare in classe e a misurarmi con sguardi, silenzi, rabbie e speranze di ragazzi e ragazze che crescono in un Paese che spesso non riesce a offrire loro orizzonti chiari».

Si riferiva al decreto sicurezza e affermava: «Quando un ragazzo spacca una vetrina o lancia una pietra, non sta soltanto commettendo un reato: sta urlando, spesso in modo sbagliato e distruttivo, che qualcosa nel percorso che gli è stato proposto si è interrotto». Spaccare le vetrine è sbagliato, sia chiaro. Però è sintomo che qualcosa non va, insomma.

Vilardi, dicevamo, milita a sinistra da tempo. Nel 2018, per esempio, scriveva un post, che ancora oggi compare sul sito ufficiale del partito, per spiegare perché era nato Potere al popolo. Poi il passaggio con Sinistra italiana-Avs, di cui è segretario politico a Molfetta.

Infine, la pagina di sostegno a Ranucci: «Una community nata dal basso per sostenere #Spotlight, il programma di informazione e d’inchiesta di RaiNews. In meno di 24 ore ha raggiunto oltre 15.000 persone e continua a crescere di minuto in minuto. Gli oltre 2.000 messaggi arrivati finora chiedono solo una cosa: giornalismo di qualità e tanta solidarietà e fiducia nel programma. È solo l’inizio», scrive Vilardi sui social.

Sia chiaro: ognuno può creare le pagine a sostegno di chi vuole. Il problema è quando Ranucci le rilancia con un generico «abbiamo», come se l’avesse fatto insieme alla Rai. E, per di più, unendo i link del gruppo alle card in cui compare il logo della tv di Stato e quello della trasmissione. Anche perché Spotlight, al momento, non ha alcuna pagina social e quella creata di Vilardi rischia di creare confusione negli spettatori.

L’immagine di copertina usa lo stesso marchio del programma, Ranucci appare con la sua camicia bianca d’ordinanza e lo sguardo piacione. Certo, nelle informazioni del gruppo si specifica: «Community di Spotlight – il programma d’inchiesta di Rainews24 coordinato da Sigfrido Ranucci, vicedirettore con delega agli approfondimenti e alle inchieste. Accendiamo i riflettori sulla libera informazione».

Ma perché, se si tratta solo di una pagina, come scrive lo stesso conduttore per sostenere la libertà d’informazione, utilizzare il nome del programma di Rainews24? Anche perché due giorni fa Sigfrido ha realizzato un video ad hoc per questo gruppo dicendo: «Amici, grazie per la vostra passione, abbiamo raggiunto con il canale appena aperto oltre 15.000 iscritti».

«Grazie per mantenere acceso il faro sulla libertà di stampa. Noi lunedì prossimo con Spotlight alle 22.30, con un’inchiesta straordinaria della nostra Giulia Bosetti, che è andata in Israele intanto a sondare qual è l’umore dopo le elezioni ma soprattutto mostreremo dei documenti straordinari. Si presume, attraverso questi documenti, che il Qatar abbia finanziato con il Mossad garante Hamas ma anche il premier Netanyahu. Un’inchiesta straordinaria alle 22.30 su Rainews 24, canale 48 del digitale terrestre. Lunedì Rainews24».

Insomma, ad oggi l’unica pagina social che in qualche modo ha a che fare con Spotlight non è gestita in alcun modo dalla tv di Stato. È esterna e, per di più, viene rilanciata da video, realizzati ad hoc, di Ranucci. Il tutto con la regia di Vilardi, militante e politico di sinistra. Chissà se Ranucci, alla fine, non voglia fare ciò che gli consigliava il suo amico fraterno (e mandante dei bombaroli), Valter Lavitola.

La strada per la politica, proprio come quella per l’inferno, è spesso lastricata di buone intenzioni.