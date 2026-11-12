«Io e Marina siamo oltre la sintonia assoluta». Pier Silvio Berlusconi butta lì un’iperbole galattica per dare forza a ciò che sta per dire: «Né io né lei abbiamo intenzione di scendere in politica in maniera attiva. Lo dico per me: semmai sarà in un’altra vita». È la quarta o quinta volta che lo ribadisce e sa già che dovrà farlo ancora e poi ancora.

Il circo mediatico lo impone e lui sa stare al gioco anche per conto della sorella. «Come accade spesso nel mondo della politica e di un certo tipo di informazione romana, Marina è stata messa al centro di ciò che avviene in Forza Italia. In realtà lei ha parlato avendo in mente l’interesse di Forza Italia, uno dei più grandi lasciti di mio padre. Ecco, noi condividiamo l’interesse a tenere vivo ciò che nostro padre ha creato».

Tutto riporta a lui, a Cologno Monzese. Come sempre il fondatore aleggia nel periodico punto stampa, che ha come spunto una novità tecnologica accompagnata sul proscenio dall’ad di MediaForEurope: è Mia, la personificazione dell’Intelligenza artificiale di casa.

È bionda, spigliata, non è una showgirl e si presenta da sola in un video: «Non sono umana ma per fortuna lavoro con chi lo è, bisogna suonare sempre in sintonia. Non basta un prompt per fare grande intrattenimento: servono autori, registi, talento e creatività.

Quando il programma è pronto, l’IA può valorizzarlo». La piattaforma del gruppo, sicura e protetta, sarà a disposizione di tutti i dipendenti e potrà arrivare a toccare il prodotto. Spiega Marcello Galli, nuovo direttore delle risorse umane di Mfe: «Non nella fase di ideazione ma in quella di sviluppo o per raggiungere nuovi pubblici, con formati specifici per i social. Può anche proporre i momenti migliori per i break pubblicitari, permettendo ai colleghi di decidere più in fretta. Velocità, calcoli e proposte sono dell’IA, ma l’esperienza, la sensibilità e l’ultima parola restano alle persone».

Pier Silvio è orgoglioso del viaggio nel futuro supportato dall’ingresso in azienda di numerosi giovani. Ma è sufficientemente esperto per sapere che le risorse strategiche rimangono le star trainanti, come Enrico Mentana in uscita rumorosa da La7.

«Qui lui è il benvenuto. Ho grande stima personale e grande affetto per Enrico, lui sa che a Mediaset le porte sono sempre aperte». Nessun tentennamento, nessun ghirigoro diplomatico, basta una telefonata.

Più complicata la marcia d’avvicinamento a Fabio Fazio, vicino alla scadenza del contratto con La Nove. «Mi piace ma non ci sono dialoghi, negoziazioni o trattative in corso. E poi non credo che Warner se lo lascerà scappare». Sull’ultimo nome invece il vade retro è totale. «Sigfrido Ranucci? Non siamo interessati».

Riguardo al palinsesto, Pier Silvio si sofferma sull’Isola dei Famosi («la data è variabile, stiamo lavorando al montaggio e una volta visto il prodotto decideremo») e annuncia la nuova versione di Ok il prezzo è giusto con Ilary Blasi.

A proposito del vaffa di Iva Zanicchi, sorride: «Le mando un bacio, la amo e penso sia reciproco. L’abbiamo chiamata tre volte, se vuole verrà coinvolta. Il bottone non è ancora stato schiacciato».

Niente di nuovo per Striscia, destinata a scivolare nell’oblio. Berlusconi junior è felice per l’exploit di Milo Infante, per il sold out degli spazi pubblicitari alle Atp finali di tennis di Torino nonostante l’assenza di Jannik Sinner. E soprattutto per il successo della fiction su Carlo Acutis.

«Soddisfazione grandissima, non solo di Mediaset ma anche mia personale. La stiamo doppiando in Germania e in Spagna. Ho anche un piccolo sogno: non limitarci a mandarla in onda su Telecinco e su Sat.1, ma fare una serata in cui vada in onda contemporaneamente anche su Canale 5, parlando a un pubblico europeo. Storie valoriali a lieto fine sono una mia fissa. Con la nostra struttura della fiction sono un disco rotto, e Acutis è il primo risultato che ho portato a casa faticosamente… Scherzo, sono stati bravissimi. Stiamo individuando nuove storie ma non è facile».

L’accenno a Spagna e Germania fa virare l’attenzione sull’impatto industriale del gruppo internazionale in un mercato sempre più difficile.

«La situazione è veramente tosta. Sapevamo che sarebbe stato complicato passare da azienda nazionale a multinazionale. Siamo in un mercato assurdo per le quote di torta pubblicitaria che si prende il digital, divise per l’85-90% fra pochi giganti globali. Ormai è una battaglia anche valoriale ed etica». Ma le armi per combatterla ci sono, oggi più che mai, grazie alle sinergie, alle efficienze e allo sbarco in Germania. «Il risultato operativo adjusted è di 110 milioni rispetto al proforma di -23 milioni dell’anno prima, quindi un bel miglioramento».

Dopo la conquista di Spagna, Portogallo e Germania, l’obiettivo di Berlusconi sarebbe il ritorno in Francia. «La strada del consolidamento è l’unica per i broadcaster generalisti commerciali e la Francia è un tassello che ci manca. L’entrata di una rete francese in Mfe farebbe bene a Tf1 e anche a noi. Oggi le dimensioni contano».

Uno sguardo sull’altalena del titolo in Borsa: «A me fa male ma questa è la Borsa, che non vive dell’oggi ma delle prospettive. Guardate cosa è successo a Netflix». Già, le prospettive. Quelle che stanno nello sguardo di Mia ma anche nella telefonata di Mentana.