Non si sgonfia il caso Diaco. Dopo l’intervista e lo scontro di Pierluigi Diaco con l’ex prete Alberto Ravagnani, concorrente di Ballando con le stelle, le scuse della Rai, gli esposti e gli audio pubblicati da Selvaggia Lucarelli, Viale Mazzini vuole andare a fondo.

Caso Diaco, la Rai apre un’indagine interna sul clima a «BellaMa’»

La Rai, infatti, ha deciso di avviare un’indagine interna, «volta a verificare la veridicità e la fondatezza degli elementi emersi in relazione alle testimonianze e alle registrazioni audio fuori onda diffuse nelle ultime ore, relative al clima vissuto all’interno del programma BellaMa’. L’iniziativa», spiega l’azienda, «è finalizzata ad accertare quanto accaduto, garantendo la massima trasparenza e tutelando la dignità e la sicurezza di tutti i lavoratori, i collaboratori e gli ospiti che operano nelle produzioni del servizio pubblico».

L’intervista a Ravagnani, gli esposti e lo stop alle ospitate: come è nato lo scontro

Tutto è cominciato lo scorso 3 novembre con l’intervista del conduttore della trasmissione pomeridiana di Rai 2 all’ex sacerdote, concorrente dello show del sabato sera di Milly Carlucci. Più che un’intervista è stato un incalzante interrogatorio con l’obiettivo di un outing dell’ex religioso sulla vita privata, fino alla domanda sull’attrazione per uomini o donne.

Ravagnani è rimasto impassibile, il pubblico in studio e a casa molto meno e così sono arrivati l’esposto all’Ordine dei giornalisti e quello del Codacons, con la richiesta formale alla Rai di sospendere BellaMa’ e chiedere le dimissioni del conduttore.

Poi la nota firmata dal direttore Rai del day time, Angelo Mellone. Il giornalista, che si è sempre vantato della sua amicizia con il premier, Giorgia Meloni, anziché chiedere scusa e per respingere l’accusa di «bullismo televisivo» ha rivendicato il diritto di porre domande dirette a chi sceglie di raccontarsi pubblicamente: «Quello che ho fatto si chiama giornalismo».

Poco convinta la Carlucci che, dopo aver espresso la sua solidarietà a Ravagnani, ha definito l’accaduto «inaccettabile». Poi è arrivato lo stop alle ospitate dei concorrenti nel programma di Diaco.

La replica: «Curioso usare i mezzi della stessa azienda per regolare i conti». Nel frattempo annuncia di aver dato mandato ai suoi legali per difendere onorabilità, biografia e storia della Rai. La produzione del programma del primo canale boccia l’ipotesi di ospitare il giornalista come «ballerino per una notte» per ricucire lo strappo.

Milly Carlucci difende l’ex sacerdote e «Ballando»: «Quando si aggredisce uno, si aggredisce una famiglia»

Sabato sera altro passaggio chiave. Milly Carlucci, a inizio trasmissione, attacca senza nominare Diaco, difende il programma, difende la famiglia di Ballando e l’ex don: «Senza alcuna forzatura, in un clima di totale unione e famiglia. Quando un membro viene aggredito, viene aggredita una famiglia» e chiede rispetto, educazione, accoglienza e affetto.

Il primo a scendere in pista è proprio l’ex sacerdote e alla domanda di Milly sul suo stato d’animo risponde: «All’inizio stavo bene, pensavo di riuscire a gestire l’imprevisto. Poi però ho percepito un po’ di turbamento».

E aggiunge di non essere ancora a suo agio: «Già prima di andare in onda ero turbato per alcune cose che erano successe in camerino. Però adesso sono qui». La Carlucci non indaga e Diaco s’indigna: «Mi offendono le allusioni su approcci e avance».

Gli audio di Selvaggia Lucarelli e le accuse dei collaboratori: Diaco si affida alla Rai e a Dio

L’ultima nota di colore arriva da Selvaggia Lucarelli con una sua inchiesta sul clima che regna dietro le quinte di BellaMa’, corredata di testimonianze di ex concorrenti ed ex staff che parlano di tensione, presunte umiliazioni e sfuriate fuori onda. Un componente del cast avrebbe registrato Diaco pronunciare le espressioni «Bestie» e «Vi faccio neri».

Ieri l’atto finale, per ora. Il conduttore ha voluto commentare dallo studio l’iniziativa di Mamma Rai: «Oggi avevo il cuore spezzato. Sono un servitore della Rai. Ho sempre tentato di tenere fede alla mia coscienza e di rispettare l’azienda culturale più importante del Paese. Da soldato mi comporterò di conseguenza. Tutto quello che verrà deciso su di me lo rispetterò, senza polemiche. Devo qualsiasi cosa solo a quell’essere a cui credo, che è Dio».