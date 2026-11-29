Da oggi, con la decorrenza del regolamento Euro 7 per i nuovi tipi di autovetture e furgoni leggeri, le auto nuove omologate nell’Unione europea dovranno essere costruite per rifiutarsi di partire in certe condizioni. Il regolamento di esecuzione voluto dalla Commissione europea di Ursula von der Leyen ha stabilito, infatti, che ogni veicolo a motore endotermico, benzina compresa, debba montare un «metodo di persuasione» (così si chiama, testualmente) capace di impedire l’avviamento del motore o il rifornimento di carburante, se il sistema di controllo delle emissioni risulta guasto (o manomesso) e il conducente non lo ha fatto riparare entro un certo numero di chilometri.

Come funziona il sistema di blocco previsto da Euro 7

Tra un anno, dal 29 novembre 2027, la regola si applicherà a tutte le auto nuove immatricolate. Nel dettaglio significa che ogni veicolo a benzina o diesel sarà dotato di un sistema di monitoraggio di bordo, chiamato Obm, che stima in continuo le emissioni di ossidi di azoto e particolato. Quando il sistema stabilisce di essere in «errore», cioè quando ritiene che le emissioni del veicolo possano essere pari o superiori a 2,5 volte il limite di legge, accende una spia e avvia un contatore. Questo bonario avviso luminoso diventerà permanente dopo 1.400 chilometri e, percorsi 2.400 chilometri, si attiverà la «persuasione».

Le quattro modalità con cui l’auto può essere fermata

I costruttori possono scegliere in fase di progetto una delle quattro opzioni ammesse dalla Commissione, cioè il blocco dell’avviamento dopo un massimo di 20 accensioni, il blocco dopo una distanza pari all’autonomia di un pieno, il blocco al primo rifornimento oppure il blocco fisico del bocchettone del serbatoio, con la prescrizione che il veicolo «non possa funzionare utilizzando il suo motore se la sequenza di avvertimenti del conducente viene ignorata». Insomma, si resta a piedi. Per rimuovere il blocco serve infatti l’officina e il proprietario, che pure ha pagato per quelle quattro ruote, non potrà farci nulla.

La differenza rispetto ai controlli delle autorità pubbliche

Ora, è vero, già oggi il codice della strada prevede sanzioni nel caso di scarsa manutenzione del veicolo. È obbligatoria la revisione periodica che controlla lo scarico e un agente può fermare e multare per queste e altre inadempienze. Tutto questo passa però per un accertamento fatto da un’autorità pubblica in base a una legge, con la possibilità eventuale di fare ricorso davanti a un giudice. Quello che si chiama «Stato di diritto», insomma.

Il ruolo dell’algoritmo e il problema del contraddittorio

Il regolamento Euro 7 cancella esattamente tale passaggio, poiché , da domani, la valutazione della colpa è affidata a un algoritmo installato dal costruttore in un apparecchio. Peraltro sulla base di una stima e non di una misura. La soglia di 2,5 volte il limite oltre la quale scatta l’errore è infatti definita dal regolamento stesso un «obiettivo indicativo» di progettazione. Un criterio di taratura del software quindi. Si tratta di un valore ipotetico, non accertato. La sanzione (il blocco del mezzo) viene eseguita dal veicolo stesso e il contraddittorio, semplicemente, non esiste. Chi deve portare un parente in ospedale o ha l’officina più vicina a 50 chilometri si dovrà arrangiare.

Dalla gestione delle emissioni al controllo dei comportamenti

Ancora una volta emerge la vera natura dell’Unione europea. Con la scusa di regolare i prodotti, si regolano i comportamenti. Un oggetto di proprietà privata viene progettato, per imposizione di un atto amministrativo della Commissione, per eseguire da solo una sanzione contro il suo proprietario.

Una volta accettato il principio, la sua estensione diventa una questione burocratica. Se l’auto può rifiutarsi di partire perché il filtro antiparticolato è intasato, può rifiutarsi di partire perché l’assicurazione è scaduta, o perché il bollo non risulta pagato, perché il conducente è entrato in una zona a traffico limitato o perché ha superato il limite di velocità troppe volte nell’ultimo mese. I casi possibili sono infiniti e con le nuove automobili tutto ciò è tecnicamente fattibile. Dal luglio 2024, ad esempio, le auto nuove montano per regolamento europeo un sistema che legge i cartelli e avverte il conducente quando supera il limite.

Proseguendo su questa strada, ogni cosa potrà essere regolata all’origine, dentro l’oggetto, prima ancora che il cittadino abbia la possibilità di comportarsi bene o male, anzi prima ancora di deciderlo. Una condotta non conforme non è possibile e il campo della libertà si restringe insieme a quello della responsabilità personale. Il principio alla base di questa deriva dovrebbe essere chiaro a tutti: quando la macchina decide al posto dell’uomo, l’uomo non è più responsabile di nulla ed è soltanto un sorvegliato. Ma a quanto pare i tifosi del controllo e della sorveglianza dei comportamenti sono dappertutto, lo abbiamo già visto nel recente passato.

Il regolamento di esecuzione e l’assenza del voto parlamentare

Vale la pena sottolineare che nessun parlamento ha discusso e votato questo meccanismo. Il regolamento Euro 7 votato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nell’aprile 2024 non contiene il blocco dell’avviamento. Menziona i «metodi di persuasione» in un considerando e nell’articolo 14, con cui delega alla Commissione la definizione delle loro «caratteristiche e prestazioni» tramite atti di esecuzione.

La decisione che un’auto possa essere messa fuori uso dal proprio software, con le opzioni di blocco e le soglie chilometriche, sta in un regolamento di esecuzione della Commissione del 25 luglio 2025, adottato con la cosiddetta comitologia. È la procedura con cui la Commissione scrive le norme di dettaglio e le fa passare per un comitato di funzionari degli Stati membri, a porte chiuse, senza voto parlamentare e senza alcun controllo democratico.

La base giuridica e i poteri dell’Unione europea

La base giuridica dell’intera operazione è l’articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, quello sul mercato interno. Lì si dà modo all’Ue di disciplinare come deve essere costruito un prodotto, non come deve essere usato. In questo caso si tratta di una finzione, dato che il prodotto in questione è progettato esattamente per governare l’uso.

Bruxelles, dunque, arriva a regolare la circolazione stradale, materia che il Trattato non le attribuisce, senza che nessuno Stato membro abbia potuto dire né sì né no. In una democrazia le regole sul comportamento dei cittadini vengono scritte dai parlamenti eletti, applicate da autorità pubbliche e giudicate dai tribunali. Il regolamento Euro 7 sostituisce questi passaggi con un’omologazione tecnica e un software.

Molti domani applaudiranno perché il bersaglio è l’automobilista indolente, ma siamo pronti a scommettere che si accorgeranno del pericolo soltanto il giorno in cui la stessa tecnica verrà applicata a loro.