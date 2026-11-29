L’apertura è dedicata alle nuove regole europee sulle auto: «Da oggi, se inquina troppo, la Ue ti può spegnere l’auto», sotto l’occhiello «Ursula ci porta fuori strada. Qualcuno la fermi». Col regolamento Euro 7 ogni nuovo veicolo deve montare un «metodo di persuasione» che blocchi l’avviamento o il rifornimento se il sistema elettronico anti CO2 è guasto o manomesso e non viene riparato entro 2.400 km. Sergio Giraldo spiega che il regolamento di esecuzione voluto dalla Commissione europea di Ursula von der Leyen riguarda ogni veicolo a motore endotermico, benzina compresa.

Grande spazio a Gratteri, che secondo Carlo Cambi guadagna «8.500 euro al mese» ma «visto che c’è crisi» vuole l’aumento subito. Maddalena Loy racconta invece il corteo romano di Non una di meno, durante il quale, secondo il giornale, le femministe in piazza hanno insultato con un coro il marito morto del ministro Roccella.

Nell’editoriale «Non possiamo essere carne da macello per Zelensky» Maurizio Belpietro sostiene che, dopo quasi cinque anni di guerra con il fronte immobile, il conflitto tra Russia e Ucraina si stia spostando in Europa. Marcello Veneziani, in «Ha stancato questa politica che urla e poi s’accuccia», descrive una politica italiana bellicosa nella rappresentazione e conforme nell’attuazione.

Sulla riforma del catasto Giuseppe Liturri critica l’intervento del professor Francesco Giavazzi sul Corriere della Sera, definito l’ex consulente di Draghi che tifa «rapina» su tutte le case. Giorgio Gandola, in «La sinistra può tirare la giacca alla Consulta, ma La Russa no», attacca la reazione della sinistra alle parole del presidente del Senato. Francesco Borgonovo scrive di Walter Veltroni, che secondo l’autore usa Corrado Augias per il fine vita.

Matteo Carnieletto racconta l’appello per la moschea a Torino, firmato tra gli altri dal vescovo di Pinerolo, Derio Olivero, e da don Luigi Ciotti. Riccardo Romano firma «Bluff di Tucho» sui diari del Papa. In pagina anche il conto alla rovescia sul programma del campo largo, a meno un giorno.