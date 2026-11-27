L’apertura è dedicata alla Libia tornata polveriera: La Meloni si è stufata di Zelensky, con una prima, netta presa di distanza del premier da Kiev dopo gli attacchi ucraini in Libia, perché «la guerra non deve e non può allargarsi al Mediterraneo». Nell’articolo di Mirko Molteni e Alessandro Rico si legge che si valuta l’innalzamento delle misure di sicurezza del contingente italiano, mentre anche i Paesi baltici sono in allarme per il patto sul transito delle navi di Putin. Intanto due tecnici italiani della Rheinmetall sono morti in un raid con droni iraniani in Kuwait; sul tema scrivono anche Maria Vittoria Galassi e Stefano Piazza.

Nell’editoriale Stanno manipolando De Gennaro Maurizio Belpietro sostiene che l’ex capo della polizia, nel testamento in cui spiega le ragioni del suicidio, aveva chiesto di pubblicare la sua lettera, mentre ne vengono selezionate frasi per certi giornali. Francesco Bonazzi, partendo dalla lettera pubblicata dal Corriere della Sera, scrive che De Gennaro svela come il Quirinale brighi sulle nomine nelle partecipate statali.

La legittima difesa c’è. Per i ladri: Giorgio Gandola racconta di un uomo che spara in aria nella sua proprietà e consegna il bandito ai carabinieri, ma si vede sequestrare i fucili e togliere il porto d’armi. Carlo Cambi affronta la crisi del vino, vittima dell’Ue che paga per spiantare le vigne, mentre in Italia da ieri vige il divieto di piantarne di nuove.

Davide Perego riferisce che Fiorello guida la rivolta contro Sala per riavere l’albero di Natale a Milano. Tobia De Stefano racconta che a Firenze la Caritas ha venduto il palazzo che le era stato donato per i poveri, sfrattando gli inquilini. Secondo Giuliano Zulin, lo spagnolo Pablo Hernandez de Cos, nuovo presidente della Bce al posto della Lagarde, è una colomba che vola basso.

Nei commenti, Marcello Veneziani scrive di Corrado Augias e di quella casa fragile con vista sul nulla, mentre Francesco Borgonovo denuncia l’assalto a Provita nella giornata contro la violenza sulle donne. Carlo Tarallo spiega che i magistrati rimangono senza aumenti, Lorenzo Bertocchi che Leone convoca il cardinale pro Francesco. In pagina anche il conto alla rovescia: meno tre giorni al programma del campo largo.