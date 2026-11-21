L’apertura è dedicata allo sciopero generale: Lo sciopero brucia Landini. Secondo il giornale il leader della Cgil ha abusato delle mobilitazioni generali e ora ne paga il prezzo: parla di un milione di persone in piazza, ma l’adesione è stata scarsa, circa il 15% nella scuola, e a Napoli gli studenti hanno dato fuoco a un’immagine dei leader di Cgil, Cisl e Uil raffigurati come la Banda Bassotti. Nell’editoriale Maurizio Belpietro contesta la lettura del segretario della Cgil, che vede nella piazza contro la manovra un successo; sul tema scrivono anche Baldini, De Stefano, Pedrielli e Tarallo, mentre sui libri di testo Forza Italia insiste con emendamenti alla Camera che rischiano di spaccare il centrodestra.

Paolo Del Debbio chiede che lo Stato aiuti la bimba resa orfana dal clandestino che non ha espulso: un anno fa a Catania il pasticciere Santo Re fu ucciso per un euro da un africano con sette avvisi di allontanamento, lasciando una figlia piccola e una moglie disoccupata. Fabio Amendolara e Filippo Curnis spiegano invece come l’Isee favorisce gli immigrati che dichiarano bambini all’estero, partendo dalla sentenza che ha condannato l’Inps a pagare gli assegni familiari a un cittadino di origine senegalese poligamo per undici figli, nove dei quali residenti in Africa.

In politica estera Gianluigi Paragone sostiene che l’Europa è cruciale per Usa e Cina e che per questo Putin non ci attacca, mentre Alessandro Rico scrive di un popolo tradito, con la Gran Bretagna pronta a tornare dentro la Ue. Sulla commissione Covid il giornale pubblica l’appello di 30 accademici che replicano alla lettera critica di 20 ricercatori, sottolineando l’importanza del dubbio nella scienza; tra i firmatari l’oncologo Mariano Bizzarri.

Sarina Biraghi e Nino Sunseri raccontano il campo largo, spaesato sull’Ucraina ma deciso a supertassare chi produce ricchezza e, secondo Magi di +Europa, a legalizzare la cannabis, mentre Dario Amodei, sbarcato a Brindisi, pensa a come pagare meno tasse. Francesco Borgonovo scrive del tentativo di Zan e Salis di censurare un convegno all’Europarlamento sul cambio di sesso nei minorenni. Infine Carlo Melato intervista il tenore Brian Jagde, che sarà Otello alla Scala.