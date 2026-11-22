Si è sparata la giustizia: con questo titolo apre l’edizione, dedicata all’ex capo della polizia Gianni De Gennaro, che si è ucciso dopo l’indagine sulla strage di via D’Amelio. Secondo il sommario, De Gennaro, che con Falcone organizzò l’Antimafia, da pochi giorni era sotto inchiesta per depistaggio ed è rimasto vittima di un potere che distrugge i suoi uomini; ne scrivono Fabio Amendolara, Alessia Pedrielli e Stefano Piazza. Nell’editoriale Maurizio Belpietro ricorda di averlo conosciuto 25 anni fa, quando era il potentissimo capo della polizia.

Ampio spazio anche al caso Schettino: «E le toghe fanno l’inchino al comandante Schettino», con la concessione dei servizi sociali dopo 9 anni in cella. Giorgio Gandola racconta come quel nome sia diventato un modo di dire, identificato con il disastro nautico.

In politica, Tobia De Stefano scrive che Schlein va in gita in Francia: il segretario dem partecipa a Parigi al summit contro gli oligarchi e propone di «importare» la megatassa del guru di Melenchon, una tassa minima del 2% su chi ha più di 100 milioni. In pagina anche il conto alla rovescia: meno 8 giorni al programma del campo largo. Filippo Curnis illustra invece la stretta nel decreto Cortei, con gli emendamenti di Fratelli d’Italia che prevedono, tra l’altro, lo stop alle borse di studio per gli studenti indagati per scontri con gli agenti.

Sul fronte immigrazione, Francesco Borgonovo riferisce del parere del Tar sul centro di Trieste trasformato in centro d’accoglienza; Pietro Dubolino sostiene che l’Inps pagherà altri poligami se non si frenano le leggi europee; Loris Puccio Conti racconta del pakistano che alla mensa Caritas di Bologna, non gradendo il piatto, ha insultato i volontari e aggredito i carabinieri.

Carlo Cambi, citando un report della Corte dei Conti europea, scrive che Ursula finanzia gli africani per non farli lavorare, con decine di milioni sprecati in progetti di formazione. Completano la pagina l’appello di centinaia di medici in difesa della commissione Covid, l’articolo di Maddalena Loy sulla Dandini e l’educazione sessuo affettiva nelle scuole senza l’ok dei genitori, e la presenza di Pichetto all’evento della «Verità» su energia e sovranità, domani a Milano, di cui scrive Ignazio Mangrano.