Assegni familiari e Inps. Apre l’edizione il titolo «Con la poligamia mezza Africa a carico dell’Inps»: secondo il sommario, se l’ente deve versare gli assegni familiari persino ai figli dell’immigrato rimasti in patria, la previdenza rischia di fallire. Nell’editoriale Maurizio Belpietro contesta la decisione del giudice Mariella Galano del tribunale di Prato, che ha condannato l’Inps a pagare l’assegno anche per figli che vivono a migliaia di chilometri, mentre ai pensionati italiani viene negata la rivalutazione; l’ente farà ricorso, e sul tema scrivono anche Filippo Curnis e Alessia Pedrielli.

L’anniversario del governo Monti. Mario Giordano racconta il pranzo in un ristorante di Alessandria con cui Mario Monti e i suoi ministri hanno festeggiato i quindici anni del governo, definito nel sommario «governo vampiro». Al tavolo erano in tredici, e secondo l’autore hanno già annunciato un nuovo incontro fra cinque anni.

Vannacci e la Procura di Roma. Carlo Cambi riferisce che Futuro Nazionale è finito sotto la lente dei magistrati per una possibile violazione della legge Scelba, dopo un esposto del sindacato dei militari; ipotizzate anche istigazione all’odio e a delinquere, e nel mirino c’è pure la remigrazione. L’avvocato del generale, Giorgio Carta, definisce le accuse «del tutto infondate» e ricorda che i precedenti esposti sono stati archiviati. Un box segnala inoltre che mancano 11 giorni al programma del campo largo.

Vaccini ed Europa. Secondo Francesco Borgonovo, mentre la commissione Covid fa emergere verità sulla gestione della pandemia, il nuovo regolamento sanitario europeo sottrae i vaccini ai controlli. Silvana De Mari sostiene che il sindaco di New York Zohran Mamdani sia un bluff, Giorgio Gandola commenta la scenata di Gianni Cuperlo alla Camera contro la destra e Stefano Graziosi analizza il summit in Cina tra Trump e Xi, con Putin.

Gli altri richiami. Fabio Amendolara scrive della richiesta di rinvio a giudizio per sei medici dopo la morte di un irregolare in un Cpr, Mirella Molinaro delle proteste della Cgil Calabria per i tagli al fondo asilo, Francesco Bonazzi dell’anziana uccisa a Torino durante uno scippo da uno straniero. Maddalena Loy intervista Lavinia Mennuni sul divieto dei social ai minori.