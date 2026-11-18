L’apertura è dedicata ai salari: I giudici decidono pure gli stipendi. Secondo Flaminia Camilletti e Tobia De Stefano, un decreto ha fissato il salario giusto e un patto con le organizzazioni lo ha suggellato, ma due sentenze considerano la retribuzione del contratto solo «un primo parametro». Filippo Curnis racconta invece il caso del tribunale di Prato che ha concesso gli assegni familiari a un senegalese poligamo con 11 figli, 9 dei quali in Africa.

Grande spazio anche al tema Ong pagate dalla Ue per dare ragione alla Ue: Patrizia Floder Reitter scrive del report che Fidanza presenta oggi all’Europarlamento, secondo cui dei 119 contratti analizzati 63 pagano attività di lobbying dirette alle istituzioni. Paolo Del Debbio sostiene che Papa Leone XIV, parlando dei problemi dell’America latina, si sia eretto a difensore del ceto medio; sul tema scrive anche Lorenzo Bertocchi.

Nell’editoriale La sinistra in frenesia da tasse dà i numeri (inventati), Maurizio Belpietro osserva che l’Italia potrebbe uscire dalla procedura d’infrazione la prossima primavera, ma si interroga sugli effetti di una vittoria del campo largo, al cui programma la pagina dedica il conto alla rovescia dei 12 giorni. Gianluigi Paragone confronta il deficit italiano sotto il 3% con quelli di Germania e Francia, mentre Laura Della Pasqua scrive che nella manovra il taglio alle pensioni sarà più leggero, rispunta il condono e i social saranno vietati agli under 13.

Nell’ultima puntata dell’inchiesta sui migranti a Roma, Matteo Lorenzi ricorda la frase di Buzzi in Mafia Capitale: «Il traffico di droga rende di meno». Maddalena Loy analizza l’attacco alla commissione Covid dopo l’audizione di Giovanni Rezza, mentre Marcello Veneziani spiega cosa si intende davvero quando si parla di conservatori.

Giorgio Gandola racconta lo stop al festival del film russo al Barberini di Roma dopo le proteste di Picierno e Sensi. Francesco Borgonovo scrive di un incontro all’Università di Pavia sulle giovani persone trans, e Alessandro Rico si chiede come il Pd, che vuole l’educazione sessuale obbligatoria a scuola, si porrà con i suoi alleati islamici.