L’apertura de La Verità è dedicata al caro-scuola: «Da Forza Italia e sinistra libri in testa alle famiglie». Secondo il giornale, il campo largo minaccia i ricchi per dare ai poveri, poi insieme agli azzurri vota contro un provvedimento che farebbe risparmiare 200-300 euro ai genitori sui testi scolastici, mentre il resto del centrodestra tira dritto. Nell’editoriale di Maurizio Belpietro, la sinistra che invoca una patrimoniale vota contro un risparmio per le famiglie; sul tema scrive anche Carlo Tarallo.

Al centro della pagina, Francesco Borgonovo racconta lo scontro tra il patriarca di Venezia e Gino Cecchettin: monsignor Francesco Moraglia critica «certa voglia di apparire, forse non gratis». Segue il caso di Novellara, dove, nell’articolo di Marco Berti, una ragazza pakistana di 25 anni, frustata e violentata dal marito, dal suocero e dai cognati, si è salvata gettandosi da un’auto in corsa e ha denunciato le violenze. In pagina anche il conto alla rovescia: meno dieci giorni al programma del campo largo.

Sul fronte economico e internazionale, Giuliano Zulin scrive che nel 2011 Deutsche Bank, mentre vendeva Btp, avrebbe nascosto 800 milioni di buchi nella filiale italiana. Stefano Piazza analizza il summit in Cina tra Trump, Putin e Xi, con approfondimenti di Giraldo, Graziosi e Molteni. Alessandro Rico e Maria Vittoria Galassi trattano l’Europa esclusa, cui viene intimato: «Finitela di dare soldi a Kiev».

Maddalena Loy racconta il flop della Cop31 di Antalya, la cui bozza conclusiva non cita i combustibili fossili, mentre emerge un’alleanza tra Vaticano e Russia contro ogni accenno al gender. Patrizia Floder Reitter si occupa dei vaccini antinfluenzali: meno del 40% dei medici si vaccina.

Chiudono la pagina la riflessione di Marcello Veneziani su «umano», parola dell’anno per il Cambridge Dictionary, e il ritratto di Corrado Augias, morto ieri a 91 anni, firmato da Giorgio Gandola: «Augias, gentile e raffinato con gli amici del circoletto. Feroce con quelli di destra».