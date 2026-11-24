Il diario choc di Papa Bergoglio apre l’edizione con il titolo «I miei tre incontri col diavolo». Negli appunti di Francesco sulla crisi del 2020/21 compare la frase «Satana mi ha contagiato», insieme al ricordo di uno sguardo dal finestrino della macchina circa 15 anni fa, di una fuga nella cappella del Carmelo e di un «potente rantolo» sentito al ritorno a Roma dal Cile. Carlo Melato racconta che il Papa ha visto il diavolo tre volte, «in carne e ossa».

Sulla Commissione Covid Maddalena Loy scrive che Conte «non regge, minaccia e sbrocca», fino a parlare di «un plotone di esecuzione». Nell’editoriale Maurizio Belpietro invita a guardare al ritorno di Beppe Grillo, che secondo il direttore prepara la vendetta contro l’uomo che gli ha «rubato» il Movimento 5 stelle: dal comizio in tv da Fabio Fazio all’incontro con il plenipotenziario in Italia di Elon Musk, fino alla manovra per riprendersi il simbolo e al possibile sostegno ad Alessandro Di Battista. In pagina anche il conto alla rovescia: sei giorni al programma del campo largo.

Fabio Amendolara ed Eleonora Paone ricostruiscono il testamento di De Gennaro: prima di spararsi, l’ex capo della Polizia ha lasciato due lettere, una per la Procura di Caltanissetta e l’altra con 40 anni di storia dell’Antimafia, convinto che non si sarebbe mai tolto il fango delle inchieste. Maria Vittoria Galassi, Stefano Graziosi e Mirko Molteni seguono l’attacco rivendicato da Zelensky nel porto di Bengasi, che ha affondato due navi russe, e la reazione di Salvini: «Lo aiutiamo per fare i raid?».

Aldo Giancotti racconta il caso di un attivista trans di 28 anni morto con l’eutanasia nei Paesi Bassi perché depresso, mentre in Francia i medici si dividono sulle regole del fine vita. Francesco Borgonovo presenta Fjord, cortometraggio premiato a Cannes che mostra la violenza dei servizi sociali norvegesi su una famiglia, in una vicenda simile a quella dei coniugi Trevallion.

Sul fronte dell’islam, Matteo Carnieletto sostiene che il report dell’Ucoii smentisce le accuse di islamofobia, e Silvana De Mari spiega a Chiara Appendino perché la moschea di Torino è un’idea pessima. Infine, all’evento della Verità, Pichetto Fratin annuncia, nel pezzo di Filippo Jacopo Carpani, «decine di mini reattori nucleari» nel 2035.