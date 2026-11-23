La poligamia nelle moschee apre l’edizione con il titolo «Gli imam legalizzano la poligamia in Italia». Matteo Lorenzi racconta il servizio di «Fuori dal Coro», che ha girato otto moschee: in tutte gli imam assicurano che si possono avere più mogli, benché la legge italiana lo vieti, e suggeriscono di farle arrivare come badanti con il decreto flussi. Il Caf aiuta con 350 euro, mentre i controlli risultano inesistenti.

La morte di Gianni De Gennaro è al centro dell’editoriale di Maurizio Belpietro, «De Gennaro ha voluto ribellarsi». Secondo il direttore, settecentotrenta giorni di intercettazioni sono un pezzo di vita e possono essere utilizzate in qualsiasi modo: l’ex capo della polizia non voleva partecipare a quello che definisce un gioco atroce. Sull’inchiesta sul depistaggio, Fabio Amendolara scrive che i pm cercano le carte con le frasi di Pignatone all’ex capo della polizia.

Politica: Giorgio Gandola riporta le parole di Beppe Grillo, che torna in campo: «Darei una mano a Dibba, il simbolo M5s sarà mio». Gianluigi Paragone scrive di Angelo Bonelli, «verde di rabbia contro Salvini sui condoni», che però vorrebbe finanziarli lui. Carlo Cambi, sul summit di Parigi, sostiene che anche Soros abbia pagato la «gita» a Elly per studiare la patrimoniale. Nella sua cartolina Mario Giordano si rivolge a Laura Boldrini, il cui nome circola per il Colle. Un riquadro conta i giorni al programma del campo largo: meno sette.

Esteri ed economia: secondo Francesco Borgonovo la Cop31 di Antalya è fallita senza alcun accordo sul clima e solo la Ue crede alle favole. Marcello Veneziani, dopo l’incontro tra Trump, Putin e Xi a Shenzhen, avverte che o l’Europa si dà una mossa o diventerà la rsa del mondo. Sergio Giraldo paragona la corsa all’intelligenza artificiale e gli investimenti nei data center alla bolla dei subprime. Silvana De Mari, infine, sostiene che alla fine sia Hamas ad aver vinto la guerra mediatica.