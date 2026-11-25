Due anni di pandemonio nella Chiesa: l’apertura è dedicata alla pubblicazione del diario di Bergoglio, in cui Francesco affronta il biennio 2021/2022 in piena crisi spirituale e in lotta contro Satana, tra pandemia, conflitto in Ucraina, motu proprio sulla messa in latino, caso Viganò, aperture alle coppie gay e accelerazione sui migranti. Secondo Giorgio Gandola quel biennio è stato cruciale per il pontificato, con la Chiesa in piena tempesta fra tradizionalisti e progressisti. Carlo Melato racconta il Bergoglio mistico che si affidava a Santa Teresa di Lisieux e a nonna Rosa, mentre Alessandro Rico scrive che Tucho, curatore dei diari, prova a forzare la mano a Leone.

Che pena la Ue: Martino Cervo commenta la decisione di Bruxelles di far uscire l’Italia dalla lista nera sui conti pubblici, accompagnata però dai «compitini». Nell’editoriale Maurizio Belpietro scrive che con il suo suicidio Gianni De Gennaro, ex capo della polizia ed ex direttore dei servizi segreti, ha mandato un vaffa al sistema, dimostrando che anche un altissimo funzionario può diffidare delle istituzioni. Amendolara e Di Vito riferiscono delle liti fra procure e dell’apertura delle lettere lasciate dall’ex numero uno della polizia.

«Io ho ucciso un ladro e non mi hanno indagato»: Mario Giordano raccoglie la testimonianza di Jonathan Rivolta, secondo cui in quei momenti si pensa solo a salvarsi la vita; per il giornale le toghe dovevano capirlo anche con Roggero. Marcello Veneziani sostiene che, anche a costo di rompere con Ue e Nato, l’Italia debba interrompere il sostegno a Zelensky, che a suo dire vuole trascinarci in guerra.

A Milano l’albero di Natale diventa del «dono»: Davide Perego racconta la scelta del sindaco Beppe Sala di ribattezzare così l’albero di piazza Duomo, tra le proteste di Fdi. Francesco Borgonovo intervista il generale Roberto Vannacci, che parla di una remigrazione possibile in 20 anni e auspica che entri nel programma comune del centrodestra.

Campo largo: Flaminia Camilletti scrive che in Antimafia l’opposizione chiede le carte e lo stop alle inchieste, mentre in pagina scatta il conto alla rovescia, meno cinque giorni, al programma della coalizione. Boni Castellane critica infine l’ultima idea della sinistra: abolire le celle.