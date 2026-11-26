Apre l’edizione il rapporto della Cei su vent’anni di segnalazioni di abusi: Ecco il diavolo: 356 preti pedofili, con l’occhiello che richiama il diario in cui Bergoglio ha scritto di aver incontrato il diavolo tre volte. Secondo i dati, il 70% delle vittime sono maschi, quasi tutti under 17, il 24% degli abusi si è verificato in chiesa o in sacrestia e oltre il 38% dei religiosi segnalati esercita ancora il ministero. Nell’articolo di Giorgio Gandola si ricorda che i numeri sono stati presentati ieri all’Assemblea generale di Assisi, mentre il titolo sottolinea che il pontefice non aveva fatto pulizia.

Sul tema del diario di Bergoglio intervengono tre commenti. Paolo Del Debbio scrive che «Il Francesco mistico ci ricorda che il male esiste», Silvana De Mari osserva che «Però sarebbe servito saperlo quando era Papa regnante», mentre Alessandro Rico racconta l’imbarazzo dei cattodem: «Il loro idolo vedeva i santi».

Francesco Borgonovo firma il pezzo Crollati tutti i suoi teoremi ora la sinistra ha paura che si scoprano gli altarini: dopo le cantonate sulla Trattativa, la sinistra boicotterebbe la commissione per la pista mafia-appalti, che secondo il giornale è quella giusta anche per Di Pietro. Gianluigi Paragone sostiene invece che «Zelensky è un pericolo per l’Italia» e che bisogna smettere di sostenerlo.

Nell’editoriale Inutile dare più soldi alla sanità se c’è chi non sa usarli, Maurizio Belpietro sostiene che i dati smentiscono la tesi del campo largo sui tagli del governo ai fondi sanitari. Proprio sul campo largo, Carlo Cambi racconta come anche il tavolo sul fisco si areni tra le polemiche, con parole che volano su Ucraina e patrimoniale; un richiamo ricorda che mancano quattro giorni al programma della coalizione.

Nello sport, Gabriele Gambini scrive dell’addio di Federica Brignone: Il dolore batte Brignone, si ritira la tigre dello sci, con il saluto della rivale Sofia Goggia. Fabio Amendolara ricostruisce la lettera scritta da De Gennaro al pm che lo indagava prima di morire e il riemergere del «corvo» di Palermo. Infine Patrizia Floder Reitter spiega come, con il nuovo codice dei medicinali approvato dal Parlamento europeo, il vaccino sia diventato un farmaco, rendendo l’obbligo ancora più facile.