L’apertura è dedicata alla proposta del Pd sulle successioni: Il Pd vuol tassare le eredità per dare soldi ai fannulloni. Secondo il sommario, un emendamento dei dem alla manovra alzerebbe l’aliquota dal 4 al 20 per cento per moglie e figli e dal 6 al 30 per cento per i fratelli, con l’obiettivo di raccogliere 4-5 miliardi l’anno e finanziare un reddito minimo. Nell’editoriale Maurizio Belpietro sostiene che a pagare il nuovo reddito di cittadinanza, in caso di vittoria del campo largo, sarebbero i morti; Flaminia Camilletti scrive che Conte apre alla patrimoniale con un altro nome, mentre Sala definisce una follia più soldati in città.

Sotto, Carlo Tarallo firma il pezzo Zelensky dice bugie e la Meloni lo mette in riga. Segue la vicenda della Famiglia del bosco, con il titolo «altra botta al tribunale»: l’Ordine ha sospeso l’assistente sociale sulla base delle cui relazioni sono stati tolti tre bimbi ai genitori. Secondo Francesco Borgonovo la storia dei Trevallion andrebbe completamente riscritta.

In pagina anche la lettera di Giovanni Frajese, docente all’università di Roma Foro Italico, che secondo il giornale «Repubblica» non ha pubblicato: Tre verità sui vaccini, sfido Bassetti a smentirmi. Frajese invita il professor Bassetti a smentire i dati esposti nella sua audizione in commissione Covid sui vaccini a mRna e sulla proteina Spike.

Nella colonna di destra Gianluigi Paragone scrive Basta aggredire il Natale, sostenendo che l’identità italiana è cristiana; Lorenzo Bertocchi ricorda come Ratzinger spiegò il diavolo, «presenza reale, non un simbolo»; Jessica Guidi racconta che a Bologna il sindaco fa fare lezioni Lgbtq a bimbi di 2 anni, con 440.805 euro impegnati dal Comune.

Infine Giuliano Zulin scrive del Nord che fa da solo: il Veneto propone una fusione con il Friuli Venezia Giulia e la Lombardia sigla un patto industriale con la Catalogna. Maurizio Caverzan, nel pezzo «Già svuotate le piazze dei giovani», sostiene che finite le manifestazioni resti il sospetto che tanto ascolto fosse soprattutto propaganda.