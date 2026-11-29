«Dovevamo vederci il giorno dopo. È un rammarico che mi porterò dietro per tutta la vita». Le parole dell’avvocato Franco Coppi all’arrivo alla camera ardente di Gianni De Gennaro, allestita ieri mattina alla scuola superiore di polizia a Roma (un’esposizione in forma strettamente privata per volontà della famiglia), raccontano il senso di smarrimento di fronte al gesto estremo dell’ex capo della polizia.

Accanto al feretro la moglie e i due figli che attendono il dissequestro della lettera a loro indirizzata. Servirà però ancora qualche giorno, il tempo necessario alla Procura di Grosseto, guidata da Maria Navarro, per acquisire i risultati degli ulteriori accertamenti disposti sui manoscritti ritrovati accanto al corpo, nella depandance della tenuta toscana di Montiano.

Dopo che l’autopsia (effettuata venerdì all’ospedale Careggi di Firenze con annessi esami tossicologici) ha definitivamente escluso ogni scenario alternativo a quello ipotizzato fin dall’inizio, l’inchiesta per istigazione al suicidio prosegue contro ignoti ma ad ampio raggio. E con una serie di attività investigative che già da domani potrebbero fornire sviluppi.

L’omaggio delle istituzioni e degli ex colleghi

Per l’intera giornata di ieri (la camera ardente è rimasta aperta dalle 9 alle 17) tanti rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni (tra i primi ad arrivare l’attuale capo della polizia, Vittorio Pisani) hanno voluto rendere omaggio a De Gennaro, dagli ex ministri Angelino Alfano, Luciana Lamorgese e Vincenzo Scotti, all’ex sottosegretario Gianni Letta e all’avvocato Carlo Taormina.

Il difensore dell’ex prefetto ha svelato il motivo per cui aveva deciso di difenderlo dalle accuse di depistaggio nell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio, messe nero su bianco dalla Procura di Caltanissetta, con la richiesta di misura cautelare respinta dal gip.

«Mi aveva chiesto di difenderlo solamente a condizione che io fossi convinto che era una persona per bene», ha detto Coppi ai cronisti, prima di aggiungere di aver accettato l’incarico proprio sulla base di quella convinzione.

A raggiungere la camera ardente anche l’ex comandante del Ros dei carabinieri, Mario Mori: «È un dovere morale essere qui», ha detto, «per fare un saluto a un uomo con cui ho collaborato, che mi ha rispettato e che ho rispettato».

Chi lo conosceva bene, come un amico di infanzia, ha una sola spiegazione: «Non avrebbe sopportato di essere messo alla gogna per i prossimi cinque, sei, sette, otto anni».

I filmati e gli ultimi momenti nella tenuta toscana

Intanto, sul fronte dell’inchiesta, l’analisi dei filmati di videosorveglianza sta restituendo alcuni punti fermi: una sequenza avrebbe ripreso De Gennaro in piena notte mentre saluta, per l’ultima volta, i suoi cani. In mano sembra avere dei fogli, probabilmente le lettere ritrovate dagli inquirenti, di cui una in particolare (etichettata come «testamento morale»), forse scritta pochi minuti prima.

Poi il buio, la mancata risposta alle telefonate della moglie, l’arrivo sul posto del custode e la tragica scoperta.

Il vertice tra le Procure davanti alla Dna

Ad attendere gli sviluppi, soprattutto per quanto riguarda l’analisi dell’hard disk ritrovato in Maremma, ci sono diverse Procure: Firenze è interessata alle eventuali tracce sulle stragi mafiose del 1993, Caltanissetta vuole verificare la presenza di elementi utili all’attuale inchiesta sul depistaggio, senza dimenticare Roma (dove i difensori dei co-indagati di De Gennaro vorrebbero far trasferire il fascicolo) e Catania, distretto competente per eventuali contestazioni da formulare ai magistrati nisseni.

A sbrogliare la matassa sarà, nei prossimi giorni, un vertice tra Procure davanti alla Direzione nazionale antimafia.

Domani, alle 12, sempre a Roma, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, i funerali di Gianni De Gennaro: a celebrare le esequie solenni sarà monsignor Gianrico Ruzza, vescovo di Civitavecchia-Tarquinia e di Porto-Santa Rufina, personalità ecclesiastica vicina alla famiglia.