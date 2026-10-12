Sono Mario Roggero. Sono ormai quasi tre mesi che sono recluso presso il carcere di Bollate, qui a Milano. Entrare in carcere ad oltre 72 anni, dopo un’intensa e onesta vita lavorativa durata oltre mezzo secolo, è stato per me molto devastante sia a livello psicologico che soprattutto fisico. Essere relegato fra quattro mura mi ha fatto conoscere una realtà completamente sconosciuta. Ho avuto modo, forzatamente, di riflettere sui fatti avvenuti e sto cogliendo aspetti del tutto nuovi e impensabili, che sto approfondendo poco a poco. Non sto a dilungarmi. Ci sentiremo più avanti. Voglio ora abbracciare virtualmente e ringraziare i milioni di italiani che mi sono stati e mi stanno vicino con il loro affetto e non solo.