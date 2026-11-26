Si nascondeva in un alloggio a Venaria, nell’immediata cintura di Torino, l’uomo accusato di aver fatto cadere e morire, per un banale scippo, una signora di 92 anni. È un cinquantenne di origine marocchina ed era già stato in carcere per lo stesso reato. Questa volta, però, gli verrà contestato anche l’omicidio preterintenzionale.

I carabinieri lo hanno bloccato nella notte tra martedì e mercoledì, dopo otto giorni passati a visionare tutte le telecamere della zona, dove è avvenuta la tragedia, e a ricostruire i movimenti del fuggiasco, anche grazie al suo cellulare. Un’indagine serrata e condotta a tappeto in vari quartieri di Torino, specie dove vivono più immigrati del Nord Africa.

Lo scippo in pieno giorno e la morte di Adalgisa

La nuora della vittima, che si chiamava Adalgisa Lariccia, l’aveva detto subito ai carabinieri della compagnia San Carlo: l’uomo in bicicletta che aveva strappato la catenina all’anziana era «un nordafricano». È il 16 novembre, all’ora di pranzo, e le due donne stanno chiacchierando per strada in via Schina, una zona elegante di case liberty a ridosso di piazza Statuto, quando all’improvviso un uomo vestito di scuro in bicicletta scippa la signora Adalgisa.

Forse neppure si accorge di averla fatta cadere, tanto veloce è l’azione. La signora cade per terra e batte violentemente la testa sul marciapiede. La ricoverano già in condizioni gravi e muore dopo un giorno. Esplodono subito le polemiche, perché gli abitanti del quartiere avevano scritto, lo scorso aprile, al sindaco Stefano Lo Russo (Pd) e al questore, per denunciare un’ondata crescente di scippi, rapine e spaccio di droga. Tutto alla luce del sole, da parte di bande di immigrati che arrivavano in zona in bici, monopattino o con la metropolitana.

Le indagini e l’arresto a Venaria

La scorsa settimana è quindi partita un’autentica caccia all’uomo, coordinata dal pm Valerio Longi. La morte della signora Adalgisa, in un quartiere tranquillo e in pieno giorno, ha destato enorme preoccupazione in tutta Torino. I carabinieri del nucleo operativo hanno arrestato un marocchino di 50 anni, Abdelatif Benaabid, accusato di rapina e omicidio preterintenzionale. Per arrivare a lui, si è partiti dall’esame delle telecamere di San Donato e Cit Turin, vicino al luogo dello scippo, e poi ci si è allargati a Barriera di Milano, dove abitava Benaabid.

A un certo punto, dopo una settimana passata chiuso in casa, il sospettato non si è più sentito sicuro in Barriera e allora si è spostato da alcuni parenti a Venaria Reale, dove è stato arrestato in un alloggio di via IV Novembre. Pare che una persona che lo conosceva abbia dato indicazioni utili ai carabinieri, che peraltro lo stavano già pedinando. Insomma, aver lasciato il suo quartiere, un quartiere difficile per gli alti tassi di criminalità e immigrazione, non è stato probabilmente un passo accorto, per il fuggitivo.

Dopo l’arresto, l’indagato ha preferito non rispondere alle domande del magistrato e ha nominato come avvocato Alessandro Gasparini. Il comandante provinciale dei carabinieri, il generale Gaspare Giardelli, ha commentato con soddisfazione il gran lavoro fatto: «È stato un risultato che rende giustizia a una povera donna e ai suoi familiari. Ed è anche una risposta alla città.

L’impegno è stato corale, è stata creata una squadra ad hoc di tanti carabinieri che hanno lavorato senza sosta per arrivare a questo risultato». E ha aggiunto che la morte della signora Adalgisa «era un reato che non poteva rimanere impunito». E no, troppo assurdo morire in quel modo.

L’indagato era già stato in carcere per scippi

Qualcosa, però, rovina la legittima soddisfazione delle forze dell’ordine. Il fermato dell’altra notte era già noto alla giustizia italiana. I dettagli non sono stati resi noti, ma gli inquirenti hanno raccontato che Abdelatif Benaabid era già stato in carcere «per lo stesso reato», ovvero scippi, e anche per rapine.

Era uscito lo scorso aprile e non risulta che si fosse messo a lavorare, in questi mesi nei quali era tornato libero. Sicuramente sapeva come muoversi, perché oltre al fatto di spostarsi solo in bicicletta, indossava abiti comuni e non aveva nessun segno particolare. La collanina strappata alla signora Lariccia non è stata trovata e ora sono in corso accertamenti per capire se il fermato abbia commesso altri reati simili.

Nell’immediato, gran parte dei giornali aveva preferito sorvolare sulla possibile nazionalità del rapinatore in bicicletta, nonostante la nuora della vittima, testimone oculare della fulminea aggressione, avesse subito parlato di un uomo «nordafricano».

Un elemento che è stato utile ai carabinieri, per concentrare le indagini su Barriera di Milano. Poi, quando il sospettato si è improvvisamente spostato a Venaria, sono intervenuti rapidamente anche per impedire una possibile fuga all’estero. L’interrogatorio di convalida del fermo non è stato ancora fissato. Nei prossimi giorni, se verranno formalizzate le accuse, sarà anche possibile capire dalla fedina penale del fermato se la giustizia italiana sia stata troppo di manica larga.

Nota redazionale, separata dal testo: ho mantenuto il corpo dell’articolo invariato, intervenendo soltanto sulla divisione in paragrafi, sui titoletti H2 e sulla formattazione dei nomi. Prima della pubblicazione, verificherei la formulazione «era già stato in carcere per lo stesso reato» e la distinzione tra fermo, arresto e accuse contestate, attenendomi agli atti e alle comunicazioni ufficiali.