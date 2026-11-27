Un miliardo di euro per accompagnare le Frecce Tricolori verso una nuova stagione e, insieme, consolidare uno dei programmi di maggior successo dell’Aeronautica italiana. È il valore della commessa per gli M-346 di Leonardo, che comprende anche i velivoli destinati alla Pattuglia acrobatica nazionale.

Frecce Tricolori, addio agli MB-339: un miliardo per i nuovi M-346 di Leonardo

Un passaggio storico: dopo oltre 40 anni di evoluzioni nei cieli con gli Aermacchi MB-339, in servizio dal 1982, le Frecce si preparano a cambiare aereo. Il debutto operativo dei nuovi velivoli, la cui livrea è stata disegnata da Pininfarina, sarà accompagnato da una transizione graduale: le consegne cominceranno nel 2028, in parallelo con l’uscita di scena dei vecchi 339.

A quantificare il valore dell’operazione è stato ieri Lorenzo Mariani, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo, durante la presentazione del nuovo M-346 destinato alle Frecce Tricolore nello stabilimento di Venegono Superiore, in provincia di Varese.

Il manager ha precisato che il miliardo riguarda un lotto complessivo di velivoli e non soltanto quelli destinati alle Frecce Tricolori, senza tuttavia indicare il numero degli aerei compresi nell’ordine. Il nuovo capitolo delle Frecce si innesta su un programma che ha ormai superato la fase della scommessa industriale.

Il nuovo velivolo ha conquistato i mercati internazionali e, soprattutto, ha dimostrato di poter reggere economicamente nel tempo. «Ha una sostenibilità finanziaria ed economica piena», ha spiegato Mariani, sottolineando che gli investimenti sono calibrati per assicurare un ritorno adeguato sia all’azienda sia agli investitori.

M-346, oltre 170 aerei ordinati e 170mila ore di volo: il successo internazionale del programma

I numeri raccontano la dimensione raggiunta dal progetto: oltre 170 velivoli ordinati nelle diverse configurazioni e più di 170.000 ore di volo. Ma il vero valore industriale non si esaurisce nella vendita degli aerei.

Attorno a ogni velivolo si sviluppa infatti un’attività destinata a durare decenni, tra addestramento dei piloti, manutenzione e aggiornamenti tecnologici. Il sistema è stato scelto dall’arma aerea di 23 Paesi, attraverso l’acquisto degli aerei oppure affidando la formazione dei propri piloti all’International Flight Training School di Decimomannu, in Sardegna, nata dalla collaborazione tra Aeronautica Militare e Leonardo con il contributo della canadese Cae.

È un modello, ha spiegato Mariani, che trasforma la vendita di un aereo in un rapporto industriale di lungo periodo. Anche perché, come ha ricordato il capo di Leonardo, le piattaforme militari sono progettate per durare «molte decine di anni», mentre l’elettronica di bordo ha tempi di obsolescenza decisamente più rapidi e deve essere aggiornata continuamente.

È qui che entrano in gioco digitale, supercalcolo e Intelligenza artificiale, già integrati nel sistema M-346 per combinare addestramento reale e simulazione virtuale e rendere più efficiente anche la manutenzione predittiva.

Venegono e la filiera lombarda: Leonardo coinvolge 1.450 fornitori e oltre 30.000 lavoratori

Una sfida che coinvolge direttamente il cuore dell’industria aeronautica varesina, dove Leonardo ha raccolto l’eredità della storica Aermacchi. Lo stabilimento di Venegono conta oltre 1.900 addetti. In Lombardia il gruppo lavora inoltre con una rete di più di 1.450 fornitori, per l’80% piccole e medie imprese, ai quali nel 2025 sono stati assegnati ordini per 1,66 miliardi.

Un sistema produttivo che, considerando occupazione diretta, indiretta e indotto, supera complessivamente i 30.000 lavoratori. Mariani ha aggiornato anche il dossier sull’aggregazione delle attività spaziali di Leonardo, Airbus e Thales.

La parte relativa alla governance è «praticamente finalizzata», anche se rimangono alcuni dettagli da mettere a punto. Passi avanti sono stati compiuti anche sul fronte antitrust, sia per le misure comportamentali sia per quelle strutturali.

Queste ultime, ha spiegato il manager, riguarderebbero comunque elementi non rilevanti per la sostanza del business della futura joint venture europea.

Spazio e industria della difesa, Mariani aggiorna la joint venture europea e frena sulla riconversione dell’auto: «Melfi che fa carri armati non è pensabile»

Più freddo, invece, il giudizio sulle possibilità di riconvertire direttamente l’industria automobilistica verso la produzione militare. «È molto difficile» convertire impianti progettati per produrre un milione di automobili all’anno in fabbriche capaci di realizzare cento veicoli militari.

E Mariani non ha lasciato spazio a interpretazioni: «Sicuramente Melfi che fa carri armati non è pensabile». Le sinergie, semmai, vanno cercate più a monte, nelle filiere della componentistica elettronica, meccanica ed elettromeccanica. Dove le competenze possono viaggiare da un settore all’altro, senza pretendere che un’automobile diventi un carro armato.