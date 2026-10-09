Il fondo Itaca Multi Strategy, gestito da Miria Asset Management, ha dato esecuzione all’accordo di investimento da 220 milioni di euro in BF International, società già partecipata dal fondo e controllata dal gruppo BF. L’operazione si inserisce nell’ambito dell’aumento di capitale da complessivi 700 milioni di euro deliberato lo scorso giugno per rafforzare lo sviluppo internazionale di BF International.

L’intervento di Itaca si concretizza quindi attraverso la sottoscrizione di una quota dell’aumento di capitale, apportando nuove risorse direttamente al capitale di BF International. L’operazione punta a sostenere il piano di crescita della società e a rafforzarne la struttura finanziaria, consolidando al tempo stesso la presenza di un investitore istituzionale già azionista. «L’ulteriore investimento di Itaca nel capitale sociale di BFI contribuisce a valorizzare e rafforzare il progetto di sviluppo internazionale del Gruppo BF e rappresenta un riconoscimento, da parte di investitori istituzionali, della sua valenza strategica», sottolinea il presidente esecutivo di BF, Federico Vecchioni.

Il rafforzamento di BF International si lega anche alle iniziative internazionali nel settore agroalimentare e della cooperazione.

È il caso del progetto Coldiretti-World Farmers Markets Coalition la rete mondiale nata su iniziativa di Coldiretti e Campagna Amica all’interno della Fao Food Coalition, che oggi riunisce oltre 100 organizzazioni, più di 28.000 mercati contadini in oltre 80 Paesi e una rete di oltre 330.000 famiglie di agricoltori.