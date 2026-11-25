Meno vincoli di proprietà, più controllo sul budget. Il mercato dell’auto riscrive le proprie regole d’accesso e vede crescere a ritmi sostenuti la platea di chi sceglie di guidare senza acquistare. Quello che per decenni è stato lo strumento d’elezione dei grandi fleet manager diventa oggi la risposta privilegiata di artigiani, liberi professionisti e famiglie.

A decretare il successo trasversale del noleggio a lungo termine è la ricerca di prevedibilità finanziaria: delegare l’intero ciclo di vita del veicolo (dalla polizza all’assistenza meccanica) libera risorse e mette al riparo dai costi imprevisti, ridefinendo il concetto stesso di rapporto con l’automobile.

Per Leasys, joint venture paritetica tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility e tra i principali operatori del noleggio a lungo termine in Italia, questa evoluzione si traduce in un’offerta sempre più modulabile e nello sviluppo di nuovi canali di accesso al servizio.

Le nuove formule di noleggio a lungo termine

È in questa direzione che si muovono formule pensate per interpretare modi diversi di vivere e utilizzare l’auto: dal pay-per-use, che lega il costo all’effettivo utilizzo del veicolo, a Rent&Buy, che offre il diritto di prelazione sull’acquisto a un prezzo definito fin dalla sottoscrizione del contratto, fino a Leasys Pro, dedicato ai veicoli commerciali e alle esigenze operative di imprese e professionisti.

Ma a cambiare non sono soltanto le formule di accesso alla mobilità. Anche l’esperienza di acquisto diventa più semplice e digitale, permettendo al cliente di configurare la propria soluzione di mobilità, scegliere il veicolo e arrivare alla sottoscrizione della richiesta di noleggio attraverso un percorso sempre più immediato e trasparente.

Con Leasys e-Store, l’intera customer journey, dalla scelta e configurazione del veicolo alla definizione delle caratteristiche del noleggio, può essere gestito online. Il digitale, però, non sostituisce l’unico punto di contatto: si integra con la rete di vendita sul territorio in un modello di vendita omnicanale che lascia al cliente la libertà di scegliere come interagire con Leasys, passando dal digitale alla consulenza diretta in base alle proprie esigenze e abitudini di acquisto.