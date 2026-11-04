All’interno dell’83ª edizione di Eicma a Fiera Milano Rho è stata inaugurata «Speed Legends», una mostra dedicata alle motociclette che hanno segnato la storia della classe regina del Motomondiale. L’esposizione occupa oltre 1.400 metri quadrati ed è aperta al pubblico dal 5 all’8 novembre 2026.

Organizzata da Eicma in collaborazione con MotoGP, con il patrocinio della Federazione internazionale di motociclismo (FIM) e il sostegno di ICE-Agenzia, la rassegna propone per la prima volta in Italia un percorso attraverso 32 moto iconiche, protagoniste di oltre settant’anni di competizioni.

Il viaggio comincia con la AJS Porcupine del 1949 di Leslie Graham, primo campione del mondo della classe 500, e attraversa le grandi stagioni del motociclismo.

Tra i modelli esposti figurano la Moto Guzzi 8 cilindri del 1955, la Benelli Quattro di Mike Hailwood, le MV Agusta di Giacomo Agostini e Phil Read, le Suzuki di Barry Sheene, Franco Uncini e Kevin Schwantz, la Yamaha di Eddie Lawson e la Honda NSR di Mick Doohan.

L’era moderna della MotoGP è rappresentata dalle Yamaha YZF-M1 di Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, dalle Ducati Desmosedici di Loris Capirossi, Casey Stoner e Francesco Bagnaia e dalla Honda RC213V di Marc Márquez.

A chiudere il percorso è l’Aprilia RS-GP26 del 2026, presentata come espressione dello stato dell’arte della categoria prima della svolta regolamentare prevista per il 2027, quando la cilindrata dei motori scenderà da 1.000 a 850 cc.

La mostra rientra anche nel progetto «SHIFT UP» e offre ai visitatori l’accesso alla MotoGP Gaming Arena, con simulatori e attività che mettono in palio pass paddock per i Gran Premi di Misano e del Mugello del 2027.