Eicma 2026, al via l’83ª edizione: 2.142 marchi da 52 Paesi

Si è aperta ufficialmente oggi a Fiera Milano Rho l’83ª edizione di Eicma, l’Esposizione internazionale delle due ruote, in programma fino a domenica 8 novembre. Alla cerimonia inaugurale ha partecipato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

La manifestazione riunisce 765 espositori e 2.142 marchi provenienti da 52 Paesi, per una superficie complessiva di 300.000 metri quadrati tra padiglioni e aree esterne. Per la prima volta da quando si svolge a Rho, Eicma occupa dieci padiglioni, uno in più rispetto al 2025, raggiungendo la massima estensione nella sede fieristica milanese.

Le prime due giornate, oggi e domani, sono dedicate alla stampa e agli operatori del settore. Migliaia di giornalisti e decine di migliaia di professionisti sono attesi per presentazioni, anteprime internazionali, incontri commerciali e convegni.

«Dal 2021 a oggi abbiamo raddoppiato i padiglioni, da cinque a dieci. Questa crescita racconta la scelta delle imprese di continuare a investire in Eicma e nel valore dell’incontro diretto», ha dichiarato Paolo Magri, amministratore delegato di Eicma. «Le due giornate B2B sono il cuore di questa funzione: qui il lavoro delle aziende incontra una platea mondiale e si traduce in contatti commerciali, opportunità di comunicazione e accesso a nuovi mercati».

Alla cerimonia erano presenti anche Pietro Meda, presidente di EICMA, Mariano Roman, presidente di Confindustria Ancma, Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, Matteo Zoppas, presidente di ICE, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Il 74% dei marchi presenti è straniero. Tra gli espositori diretti, inoltre, il 30% è rappresentato da aziende al debutto o di ritorno alla manifestazione. «Attorno a Eicma si organizza un intero settore: le imprese preparano le novità, gli operatori attraversano il mondo per incontrarsi e gli appassionati programmano la loro visita», ha sottolineato Pietro Meda.

Da giovedì 5 a domenica 8 novembre la rassegna aprirà le porte al grande pubblico, che potrà scoprire le novità delle Case, le tecnologie e gli accessori. Il programma comprende gare, spettacoli, prove ed eventi speciali, dall’arena esterna MotoLive alle iniziative dedicate alla mobilità urbana, fino alla mostra sulla storia della MotoGP.