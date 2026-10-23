Harley-Davidson Street Glide
Harley-Davidson Street Glide (Harley Davidson)

Il profilo basso, la carenatura Batwing e il bicilindrico che pulsa con la regolarità di un cuore d’acciaio. La Harley-Davidson Street Glide porta su strada un’idea precisa di motociclismo, nella quale il design diventa identità e ogni chilometro è parte di un’esperienza da assaporare senza fretta.

Una bagger nata per le lunghe percorrenze, capace di combinare la tradizione di Milwaukee con una dotazione tecnologica aggiornata e soluzioni pensate per rendere più confortevole la vita in sella.

Carenatura Batwing e luci a Led: il design iconico della Street Glide

Il primo elemento che cattura lo sguardo è la carenatura Batwing, una delle firme stilistiche più celebri della casa americana. Il frontale, con il gruppo ottico a Led, conferisce alla Street Glide un aspetto contemporaneo senza cancellare il legame con la tradizione.

Le superfici sono pulite, le proporzioni importanti e ogni dettaglio contribuisce a costruire una presenza scenica che non passa inosservata. È una moto che non ha bisogno di inseguire le mode: il suo carattere nasce da una storia lunga oltre un secolo.

Milwaukee-Eight 117 da 1.923 cc, 107 CV e 175 Nm: la potenza per viaggiare

Sotto la carrozzeria pulsa il bicilindrico a V Milwaukee-Eight 117 da 1.923 cc, raffreddato a liquido. Sulla versione 2026, il propulsore sviluppa 107 CV e una coppia massima di 175 Nm a 3.500 giri al minuto.

Numeri che raccontano una filosofia diversa da quella delle sportive: qui non conta soltanto raggiungere velocità elevate, ma disporre di una spinta corposa e facilmente sfruttabile, soprattutto quando si viaggia a pieno carico o si affrontano lunghi trasferimenti autostradali. La trasmissione a sei rapporti accompagna un’erogazione pensata per privilegiare fluidità e progressione.

368 kg e sella a 715 mm: comfort e attenzione nelle manovre

La Street Glide dà il meglio di sé quando la strada si apre e il ritmo diventa regolare. La posizione di guida distesa, la sella a 715 millimetri da terra e la protezione offerta dalla carenatura contribuiscono a rendere più rilassanti le percorrenze prolungate.

Le sospensioni sono state ottimizzate per migliorare il comfort nei viaggi, mentre il telaio e l’assetto devono gestire una massa importante: 368 chilogrammi in ordine di marcia.

Non è una moto da trattare con leggerezza nelle manovre da fermo o negli spazi stretti, ma una volta in movimento la sua vocazione turistica diventa evidente. Richiede familiarità e attenzione, soprattutto alle basse velocità, in cambio di una sensazione di solidità e presenza su strada.

Display TFT da 12,3 pollici e Skyline OS, la tecnologia di bordo

Anche la tecnologia svolge un ruolo centrale. Al centro della plancia trova posto un display TFT a colori da 312 millimetri, che integra il sistema Skyline OS e raccoglie le principali informazioni di bordo e le funzioni di intrattenimento.

La strumentazione digitale aggiorna l’esperienza di guida senza alterare l’atmosfera dell’abitacolo, dominato da un’impostazione essenziale e da comandi progettati per essere utilizzati anche durante il viaggio. L’illuminazione interamente a LED completa un aggiornamento che guarda alla praticità quotidiana oltre che all’impatto estetico.

Serbatoio da 22,7 litri e consumi dichiarati di 6 l/100 km: la vocazione turistica

Il serbatoio da 22,7 litri offre una riserva adeguata alla vocazione da viaggiatrice, mentre il consumo dichiarato è di 6 litri ogni 100 chilometri, un dato che può variare sensibilmente in base al percorso, allo stile di guida e al carico.

Con una lunghezza di 2,41 metri e un interasse di 1.625 millimetri, la Street Glide è una presenza importante anche nelle soste e nei parcheggi: dimensioni da considerare per chi pensa di utilizzarla non soltanto nei fine settimana, ma anche negli spostamenti quotidiani.

Il suo punto di forza, in definitiva, è la capacità di combinare tradizione e modernità senza perdere personalità. Non è una moto universale, né pretende di esserlo. Chiede spazio, esperienza e una certa disponibilità ad accettare ingombri e peso.

In cambio offre un modo particolare di vivere la strada, nel quale il viaggio conta quanto la meta e il piacere non si misura soltanto in prestazioni. La Street Glide rimane così fedele alla propria missione: portare lontano, con stile, il gusto americano.

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