All’Heritage Hub di Torino i Lancia Design Days, una quattro giorni in programma dal 4 al 7 novembre per celebrare i 120 anni di storia del marchio.

L’evento si è aperto con un talk guidato da Roberto Giolito, responsabile di Heritage Hub Italy, e Gianni Colonello, Head of Design di Lancia, alla presenza di giornalisti, dipendenti Stellantis ed esponenti del Centro Stile. L’iniziativa offre al pubblico un’esperienza immersiva nel design automobilistico con dimostrazioni di live sketching, realtà virtuale e la possibilità di interagire con i professionisti del brand.

L’esposizione ripercorre l’evoluzione stilistica Lancia mostrando storici modelli come la Aprilia del 1937, l’Aurelia B24 del 1954 e la Stratos Stradale del 1973, accanto a concept car quali Dialogos, Nea e Fulvia Coupé, fino ai prototipi recenti Pu+Ra Zero e Pu+Ra HPE, oltre alle ultime Nuova Ypsilon e Nuova Gamma.

Tra le vetture esposte spicca anche la Ypsilon Rally2 HF Integrale, reduce dal debutto nel mondiale WRC2. I visitatori possono accedere alla mostra temporanea e alla collezione permanente fino al 6 novembre acquistando il biglietto d’ingresso online per l’Heritage Hub di via Plava.

La manifestazione si concluderà la sera di sabato 7 novembre con uno speciale appuntamento serale organizzato da Club Silencio, accessibile tramite registrazione sul relativo sito web.