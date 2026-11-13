Per parlare del ritorno di un mito italiano e della fine, se non proprio di un’era, quantomeno di un monopolio, quello dei suv, bisogna partire dalla certezza, ovvero dalle parole di Arnaud Belloni, neo ceo di Fiat, Abarth e Lancia: «Un marchio come Fiat deve assolutamente avere una Punto nella sua gamma. L’uscita di produzione della Punto ha spianato la strada a Renault per lanciare la Clio. A ciò si aggiungono l’uscita di produzione della Ford Fiesta e la mancanza di una nuova Volkswagen Polo, e la Clio si è ritrovata sola sul mercato, ottenendo un triplice successo commerciale».

Il riferimento a Clio non è casuale: Belloni, prima dell’approdo a Torino, è stato manager in Renault. Quindi, conosce il prodotto. «È giunto il momento di riappropriarci di questo territorio. Tuttavia, il neo-retrò non c’entra nulla.

Se la Clio ha potuto adottare un design così radicale durante il suo ultimo restyling, è proprio perché nessuno può definire con precisione l’estetica di una Clio: è semplicemente una berlina del segmento B, il che consente una totale libertà di reinventarla», ha concluso Belloni.

Insomma, il dado è tratto: Fiat punta a far tornare sul mercato Punto, un modello che nelle sue diverse tre anime ha saputo vendere qualcosa come quasi dieci milioni di vetture e uscito, in due occasioni, dalla fantastica matita di Giorgetto Giugiaro.

Il grande ritorno della Fiat Punto

In un mercato anestetizzato dall’invasione di suv grandi e piccoli, il ritorno di un storico modello italiano va a colmare un vuoto. Quello lasciato, ormai otto anni fa, dalla Grande Punto, pensionata da Fiat senza troppe remore nonostante avesse venduto, nelle sue tre declinazioni, quasi 10 milioni di pezzi. Un’enormità. L’assenza della regina delle vendite in Italia e in buona parte d’Europa, ha lasciato praterie a disposizione delle altre Case, che le hanno occupate con le «eredi» spirituali della Punto.

Non è un caso, se nella Top 10 delle vendite nel nostro Paese del 2026, dietro alla sempiterna Panda, ci sono la Dacia Sandero, Toyota Yaris, Citroen C3 e Renault Clio. Questo sta a significare che nel mercato c’è ancora spazio per una classica auto da segmento B: basta saperla, e volerla, fare.

E come sarà, dunque, questa nuova Punto? Chiariamolo subito: di modelli, rendering ed elaborazioni «ufficiali» non ce ne sono, tutto quello che si trova in Rete è figlio di elaborazioni di designer o interpretazioni dell’Intelligenza artificiale.

Però qualche indicazione ci arriva direttamente dal business plan di Stellantis: dall’anno prossimo entrerà in funzione la nuova piattaforma Stla One, la «base» di tutte le vetture medie e piccole future del gruppo.

Come sarà la nuova Punto

Per prima, fungerà da piattaforma per la nuova Peugeot 208, in arrivo nel 2027. Ecco, quel modello potrà dare, una volta lanciato, indicazioni preziose circa la futura Punto, che non sarà improntata all’estetica del passato ma sarà, come annunciato dallo stesso Belloni, proiettata verso la contemporaneità. Avrebbe il compito di affiancare e non sostituire la Grande Panda. Quest’ultima interpreta il segmento B con un’impostazione più trasversale.

La Punto «nuova» potrebbe invece recuperare la formula della classica hatchback: dimensioni compatte, cinque porte, buona abitabilità e un’impostazione adatta sia alla città sia ai viaggi. La sfida sarà soprattutto economica.

Una Punto moderna dovrebbe rispettare standard di sicurezza ed emissioni più severi rispetto al passato, offrire tecnologia adeguata e mantenere un prezzo competitivo. Il mercato aspetta come manna dal cielo il suo ritorno, ma deve avere il giusto prezzo.

L’erede naturale dei modelli storici

Altra certezza: la futura Punto si appresta a raccogliere un’eredità pesantissima, quella dei modelli che l’hanno preceduta. La prima generazione ha visto la luce nel 1993: disegnata da Giugiaro, fu un successo di vendite e di stile, anche per l’introduzione dei fari posteriori verticali integrati nei montanti. Fu nominata Auto dell’anno nel 1995. Le alimentazioni erano a benzina e gasolio ma fu costruita, in pochi esemplari, pure una variante elettrica.

Nel 1999 uscirà la seconda serie con design curato dal Centro stile Fiat. Fu la prima utilitaria al mondo a conquistare le quattro stelle nei crash test Euro Ncap. La vera novità fu sotto il cofano, con il debutto dei mitici motori 1.9 Jtd Common rail e, successivamente, con l’introduzione del 1.3 Multijet. Due mostri sacri rimpianti ancora oggi. Da ultimo, nel 2005 uscì la terza serie, disegnata da Giugiaro, che chiuse la sua carriera nel 2018 con l’ultimo modello prodotto a Melfi.

Insomma, la strada è lunga. Ma questi suv vanno rimessi un po’ a cuccia. Punto.