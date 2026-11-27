Il documento si chiama «Norme tecniche relative all’omologazione e all’installazione dei sistemi di ibridizzazione elettrica destinati a essere installati sui veicoli già immatricolati con motore a combustione interna alimentati a benzina o a gasolio» e può cambiare tutto. Costi permettendo. Lo ha spedito all’esame della Commissione europea il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento, una bozza di decreto, consta di 12 articoli e 8 allegati e disciplina «le procedure di omologazione nazionale e di installazione di sistemi di ibridizzazione elettrica su veicoli usati» come auto, furgoni, mezzi di trasporto pesanti e anche ciclomotori, «definendo i requisiti di sicurezza elettrica, meccanica, le prove di emissioni/coppia e le modalità di aggiornamento del documento di circolazione ai sensi dell’articolo 78 del Codice della strada».

Come funzionerà la trasformazione delle auto in ibride

Dunque, il provvedimento che vuole varare il ministero guidato da Matteo Salvini è semplice, almeno sulla carta: le «vecchie» auto a benzina o a diesel, con omologazione Euro 5 o successiva, che non hanno già subito una trasformazione in bifuel e che non siano, in aggiunta, veicoli di interesse storico, potranno essere trasformate in vetture ibride attraverso un processo di elettrificazione che prevede due tipologie di intervento, con o senza ricarica esterna. Che sia ibrido normale o plug-in, la componente elettrica che verrà inserita nel motore dovrà dare un contributo effettivo alla propulsione: la bozza di decreto legge prevede un incremento di coppia almeno del 5%.

I kit elettrici e le diverse tecnologie previste

L’inserimento della componente elettrica su un motore termico prevede non solo il motorino in sé ma anche la batteria per recuperare energia, un trasformatore da corrente continua ad alternata, un’elettronica di gestione dedicata. La bozza contempla tutte le soluzioni di ibridizzazione: si parte dal P0 mild hybrid (un motorino elettrico che si interfaccia con il motore termico mediante la cinghia dei servizi); il P1, il motorino elettrico installato direttamente sull’albero motore; il P2, frapposto tra motore e trasmissione; il P3, posto a valle del cambio; il P4, con trazione all’asse opposto a quello di trazione del motore termico.

Omologazione, installazione e aggiornamento del libretto

Potranno essere installati i kit ibridi omologati dal produttore, installati da strutture accreditate e dovranno passare in seguito al montaggio dal collaudo presso la motorizzazione civile e ricevere l’aggiornamento del libretto. Dovranno garantire un miglioramento delle emissioni inquinanti di CO2. Per quanto riguarda l’omologazione dei kit di trasformazione, specifici per i vari tipi e modelli di veicoli, il produttore del sistema dovrà presentare al ministero dei Trasporti la documentazione tecnica, sottoporre alle prove un veicolo rappresentativo e garantire la conformità della produzione.

L’esame della Commissione europea e i tempi per partire

Lo schema di decreto prevede poi il collaudo in Motorizzazione, la cosiddetta visita e prova, con conseguente aggiornamento della carta di circolazione. La procedura europea sullo schema di decreto terminerà il 18 febbraio 2027. In questi tre mesi la Commissione e gli altri Stati dell’Unione potranno esaminare il progetto e formulare osservazioni o pareri circostanziati in relazione alla compatibilità del provvedimento con le norme europee. Se tutto dovesse filare liscio, bisognerà aspettare la prossima primavera per iniziare con le ibridizzazione.

Quanto costerà convertire un’auto a benzina o diesel?

Converrà? Economicamente, non si sa ancora quanto costerà mettere «a norma» vetture con qualche anno sulle spalle, il costo rischia di essere salato. E ci sono anche ostacoli tecnici non facili da superare: il kit dovrà integrarsi con l’elettronica dell’auto affinché le fasi di supporto dell’elettrico al motore termico e il recupero dell’energia avvengano con la necessaria fluidità. Insomma, tutto deve integrarsi alla perfezione. Non proprio una passeggiata.