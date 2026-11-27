La qualità dell’aria negli ambienti scolastici è un tema di crescente rilevanza per la salute e il benessere di studenti e docenti. Da questa esigenza nasce necessARIA, il progetto finanziato dal Ministero della Salute nell’ambito del Piano Nazionale Complementare «Salute, Ambiente, Biodiversità, Clima», che punta a migliorare la qualità dell’aria indoor (IAQ, Indoor Air Quality) attraverso la collaborazione tra il settore sanitario, gli enti pubblici e il mondo della scuola.

L’iniziativa ha una durata di quattro anni, da gennaio 2023 a dicembre 2026, ed è coordinata dalla Provincia autonoma di Bolzano. Coinvolge università e istituzioni di diverse aree del Paese, con l’obiettivo di sviluppare e condividere competenze, strumenti e politiche per tutelare la salute delle persone negli ambienti di vita e di lavoro.

Particolare attenzione è rivolta agli edifici scolastici, dove il miglioramento della qualità dell’aria può produrre benefici per studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo e lavoratori delle ditte esterne. Un intervento che riguarda anche il tema dell’inclusione, richiamato nelle linee guida del DPCM 26 luglio 2022.

Un progetto che coinvolge scuole dal Nord al Sud

necessARIA coinvolge realtà territoriali del Nord, Centro e Sud Italia, caratterizzate da condizioni climatiche e ambientali differenti. Il campione comprende edifici scolastici montani in climi rigidi, come quelli della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Abruzzo, strutture di pianura, scuole situate in prossimità del mare nelle Marche, in Abruzzo e in Puglia.

Questa articolazione consente di studiare le diverse condizioni in cui si trovano gli edifici scolastici italiani e di valutare soluzioni adattabili a contesti differenti.

Tra gli obiettivi del progetto c’è anche l’elaborazione di uno schema tipo di bando di gara per la progettazione, la fornitura, la posa e la manutenzione degli impianti destinati al ricambio dell’aria. Uno strumento pensato per consentire agli enti proprietari di replicare le soluzioni individuate e orientarsi tra specifiche tecniche, requisiti normativi e criteri di selezione.

Il lavoro non si limita alle scuole. Attraverso il confronto tra gli edifici scolastici e altre tipologie di strutture, come abitazioni e uffici, il progetto punta a trasferire e adattare le conoscenze acquisite anche ad altri ambienti. La valutazione comprende i costi, la qualità dell’aria interna e le ricadute sulla salute degli occupanti, con attenzione anche all’efficienza energetica e alle politiche europee e nazionali sull’edilizia.

Il Laboratorio dell’aria e la sperimentazione

Una parte significativa delle attività si è svolta nel cosiddetto «Laboratorio dell’aria», dove sono state messe alla prova, in condizioni controllate, diverse soluzioni per migliorare la qualità dell’aria. Le sperimentazioni hanno riguardato l’aerazione, la ventilazione meccanica e alcune tecnologie aggiuntive, attraverso misurazioni documentate per verificare l’efficacia delle diverse opzioni.

Il progetto ha lavorato anche sulla classificazione e sulla parametrizzazione del patrimonio edilizio, individuando edifici che possano diventare casi pilota per interventi concreti a tutela della salute degli occupanti.

Mappa delle unità operative coinvolte nel progetto necessARIA per il miglioramento della qualità dell’aria indoor nelle scuole italiane (2023–2026)

Le Marche: 10 milioni di euro per 2.500 aule

Tra le esperienze territoriali coinvolte in necessARIA c’è quella della Regione Marche, che ha messo a disposizione i dati relativi all’investimento di 10 milioni di euro destinato all’installazione di 2.500 impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) nelle aule scolastiche. L’intervento punta a migliorare la salubrità degli ambienti frequentati da oltre 30.000 studenti attraverso il ricambio dell’aria.

Il programma regionale è stato progettato anche per garantire una distribuzione equilibrata delle risorse sul territorio: il 24% a Pesaro e Urbino e Ancona, il 21% alla provincia di Macerata, il 18% a Fermo e il 12% ad Ascoli Piceno.

I risultati dell’esperienza sono stati illustrati anche dal professor Costanzo Di Perna dell’Università Politecnica delle Marche: «I risultati evidenziano come la ventilazione meccanica svolga un ruolo determinante nel garantire adeguate condizioni di qualità dell’aria interna, mentre la sola ventilazione naturale non risulta sufficiente a mantenere livelli di CO2 contenuti».

Le Marche sono state una delle regioni pilota del progetto. L’assessore alle Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Marche, Francesco Baldelli, ha ricostruito il percorso che ha portato alla scelta della ventilazione meccanica controllata, a partire dall’esperienza della pandemia.

«Le Marche si confermano all’avanguardia, sia in Italia che in Europa, per l’innovazione tecnologica al servizio della salute e del benessere. Durante la pandemia di COVID-19, mentre molti puntavano esclusivamente su misure restrittive, noi abbiamo creduto fermamente nella ricerca e nella tecnologia, mobilitando i nostri ingegneri per studiare soluzioni capaci di ridurre la trasmissione delle malattie aeree», ha dichiarato Baldelli.

L’assessore ha ricordato che già dal marzo 2021 la Regione ha scelto di investire nella VMC come soluzione strutturale per migliorare la qualità dell’aria negli ambienti chiusi, in particolare nelle scuole e negli edifici pubblici spesso datati. L’esperienza del Covid, ha spiegato, ha evidenziato i limiti delle strategie iniziali, concentrate soprattutto sulla trasmissione tramite droplet e meno su quella per aerosol, mettendo in luce l’importanza di interventi più efficaci sul ricambio dell’aria.

Da qui lo stanziamento di 10 milioni di euro per installare 2.500 impianti in aule frequentate da oltre 30.000 studenti, attraverso un percorso graduale basato su verifiche scientifiche.

Baldelli ha inoltre richiamato gli studi della Fondazione David Hume, secondo i quali questi sistemi possono ridurre di oltre l’80% il rischio di infezione da Covid, e le analisi dell’Università Politecnica delle Marche, che avrebbero evidenziato benefici anche in termini di costi e qualità della vita. La ventilazione meccanica controllata, oltre a contribuire al contenimento della diffusione del virus e alla riduzione delle ospedalizzazioni e dei costi sanitari, permette di abbassare i livelli di CO₂, con effetti sulla concentrazione e sull’apprendimento degli studenti.

«Il progetto rappresenta il primo intervento strutturale in Italia su questo fronte e si inserisce in una visione più ampia che promuove la “architettura del benessere” e l’ammodernamento del patrimonio edilizio pubblico, con l’obiettivo di tutelare la salute e il benessere dei cittadini anche in futuro», ha concluso l’assessore. «Quella che all’inizio si prospettava come un’azione pionieristica di una singola regione, oggi, grazie ai risultati scientifici, all’esperienza maturata sul campo, ai contributi degli esperti del settore e alle competenze messe in campo dal progetto necessARIA, è divenuta una grande opportunità per diffondere buone politiche e buone pratiche».

Configurazione degli spazi interni e soluzioni per il ricambio dell’aria in aula nell’ambito del progetto necessARIA

Luca Verdi: «La VMC può garantire una migliore qualità dell’aria»

A fare il punto sulle attività scientifiche e operative è Luca Verdi, coordinatore del progetto necessARIA e direttore del Laboratorio Analisi Aria e Radioprotezione della Provincia autonoma di Bolzano, capofila dell’iniziativa.

Il progetto nasce dalla volontà di affrontare in modo strutturale il tema della qualità dell’aria nelle scuole, considerando l’ambiente interno e l’aria respirata quotidianamente da studenti e personale scolastico come componenti essenziali del diritto alla salute, del diritto all’istruzione e della qualità del lavoro educativo.

Le attività hanno coinvolto competenze sanitarie, tecniche, pedagogiche e gestionali, con l’obiettivo di definire criteri condivisi e replicabili per la ventilazione meccanica controllata. Una parte del lavoro si è concentrata sull’analisi e sul monitoraggio della qualità dell’aria nelle aule di diverse regioni italiane e in contesti climatici differenti. Le rilevazioni hanno riguardato sia ambienti dotati di impianti VMC sia aule che ne erano prive, per valutare gli effetti delle diverse soluzioni tecniche.

Parallelamente, il gruppo di lavoro ha approfondito le caratteristiche degli edifici scolastici esistenti, le tipologie delle aule, i vincoli normativi e gli aspetti acustici ed energetici. L’obiettivo è stato individuare criteri di progettazione che fossero ambiziosi, ma anche concretamente applicabili.

Accanto alla sperimentazione nel Laboratorio dell’aria, il progetto ha affrontato gli aspetti operativi e amministrativi. A partire dalle esperienze di installazione nelle scuole coinvolte è stato elaborato un modello di bando di gara per aiutare gli enti proprietari a orientarsi tra specifiche tecniche, requisiti normativi, criteri di selezione e gestione degli impianti.

Sono stati inoltre prodotti documenti tecnici dedicati alla progettazione acustica, alla regolazione e al monitoraggio basati sulla CO2, alla manutenzione programmata e al coinvolgimento delle comunità scolastiche durante i lavori e nella successiva fase di esercizio.

Uno dei risultati evidenziati dal team di necessARIA riguarda proprio il ruolo della ventilazione meccanica controllata. Secondo le esperienze raccolte, quando è correttamente progettata, installata e gestita, la VMC è in grado di garantire livelli di qualità dell’aria interna difficilmente raggiungibili in modo continuativo con la sola apertura delle finestre, soprattutto durante l’inverno e nei contesti urbani complessi.

Verdi sottolinea anche l’importanza della progettazione e della corretta gestione degli spazi, oltre che della manutenzione e del monitoraggio costante degli impianti. Le attività del progetto hanno inoltre evidenziato che alcuni dispositivi proposti come alternative più semplici alla ventilazione, come i purificatori o le tecnologie passive, non possono sostituire un sistema di ricambio dell’aria ai fini della salubrità degli ambienti interni.