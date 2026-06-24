True Stefano Graziosi Tra gli Usa e l’Iran i nodi cruciali restano irrisolti Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian (Ansa)

Per Washington, Teheran ha accettato le ispezioni nucleari e l’acquisto di prodotti agricoli americani. Il regime smentisce.Non manca l’incertezza nel processo diplomatico che vede coinvolte Washington e Teheran. Sia gli Stati Uniti che l’Iran parlano di progressi nei colloqui, è vero. Emergono tuttavia al contempo alcuni fronti rispetto a cui le due parti, almeno per ora, proprio non sembrano intendersi: il programma missilistico della Repubblica islamica, le ispezioni dell’Aiea e l’eventuale acquisto di prodotti agricoli americani con i fondi iraniani sbloccati.Ma andiamo con ordine. «Le due parti discuteranno ora della questione nucleare, dei beni congelati e dei missili balistici nei prossimi 60 giorni. Ci auguriamo che il memorandum d’intesa si trasformi in un accordo duraturo entro i prossimi 60 giorni», ha dichiarato ieri il primo ministro pakistano, Shehbaz Sharif, definendo «positivi» i colloqui tenutisi in Svizzera. Tuttavia, sia il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, sia il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Esmaeil Baqaei, hanno smentito che Teheran abbia intenzione di trattare sulla questione dei missili balistici. «Le capacità missilistiche dell’Iran non sono state oggetto dei negoziati con gli Stati Uniti», ha detto Baqaei.Non solo. Quest’ultimo ha anche negato che la Repubblica islamica abbia accettato le ispezioni da parte dell’Aiea. «Non intendiamo permettere agli ispettori dell’Aiea di visitare i siti nucleari presi di mira durante il conflitto», ha detto. Eppure, ieri, lo stesso Donald Trump ha sottolineato che, al netto delle smentite di facciata, Teheran avrebbe accettato le ispezioni. «Nonostante le loro proteste e le false dichiarazioni in senso contrario, unite al martellante flusso di notizie false che fanno di tutto per minimizzare e rendere insignificante la vittoria degli Stati Uniti, l’Iran ha pienamente e completamente accettato ispezioni nucleari di altissimo livello per un lungo periodo di tempo (infinito!). Questo garantirà ’onestà nucleare’. Se non avessero accettato, non ci sarebbero stati ulteriori negoziati», ha dichiarato il presidente americano su Truth.E veniamo al terzo scoglio nei negoziati. L’altro ieri, gli Stati Uniti hanno sospeso le sanzioni all’Iran per un periodo di 60 giorni: vale a dire l’arco temporale complessivo in cui, stando ai termini del memorandum d’intesa, si dovrebbero tenere i negoziati tra Washington e Teheran. Il presidente americano ha detto che, con i fondi sbloccati, l’Iran non ricostituirà il suo esercito ma comprerà invece prodotti agricoli statunitensi. Una versione che è stata tuttavia smentita dal governatore della Banca Centrale iraniana, Abdolnaser Hemmati. «Non abbiamo alcun obbligo di acquistare prodotti agricoli dagli Stati Uniti», ha detto, pur confermando che i fondi dovrebbero essere usati per comprare medicinali e beni di prima necessità.Sul tavolo, nel frattempo, restano anche le questioni di Hormuz e del Libano. «Ho acconsentito a lasciare aperto lo Stretto di Hormuz, senza ulteriore blocco navale. Tuttavia, tutte le navi rimarranno in posizione qualora fosse necessario reintrodurre il blocco», ha affermato ieri Trump, mentre Iran e Oman facevano sapere che avrebbero valutato l’introduzione di tariffe, ma non di pedaggi, per l’attraversamento dello Stretto. In tutto questo, lunedì, Benjamin Netanyahu ha detto che l’Idf ha «piena libertà di azione» contro Hezbollah. «Il Libano è parte integrante dell’accordo, e qualsiasi cosa accada in Libano influenza l’intero processo; sono gli Stati Uniti che dovrebbero usare tutta la loro influenza su Israele per costringerlo a fermare gli attacchi contro il Libano», ha affermato ieri l’ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite a Ginevra, Ali Bahreini. Tutto questo, sebbene ieri Marco Rubio, oltre a respingere l’ipotesi di pedaggi o tariffe a Hormuz, abbia detto che il cessate il fuoco nel Paese dei Cedri sia un «processo separato» dall’intesa con Teheran. «Israele non ha altra scelta che ritirarsi completamente da tutto il territorio libanese, senza conservare un solo centimetro», ha tuonato, sempre ieri, il leader di Hezbollah, Naim Qassem. «L’Iran dovrebbe beneficiare di un flusso di fondi nell’ambito del protocollo d’intesa. Come possiamo garantire che questi fondi non finiscano nelle mani di Hezbollah?», ha dichiarato, dal canto suo, l’ambasciatore israeliano a Washington, Yechiel Leiter.Insomma, Trump ha necessità di raffrenare sia Netanyahu sia Hezbollah in Libano, per cercare di mantenere in piedi il memorandum e non compromettere i negoziati con la Repubblica islamica. Non a caso, ieri, il Dipartimento di Stato americano ha ospitato il quinto round di colloqui tra Gerusalemme e Beirut. Al contempo, il presidente americano ha bisogno di ottenere, nelle trattative con Teheran, dei buoni risultati su ispezioni e programma balistico. Una delle principali critiche che erano state rivolte all’accordo sul nucleare, firmato da Barack Obama nel 2015, era infatti che non garantiva adeguatamente le ispezioni nei siti militari iraniani. Inoltre, quando Trump si ritirò da quell’intesa nel 2018, citò, tra le motivazioni, il fatto che essa non risolveva il dossier dei missili balistici del regime khomeinista. La settimana scorsa, il presidente americano ha aperto alla possibilità che Teheran mantenga questo tipo di armamenti: un’affermazione che Israele aveva accolto con significativo fastidio. Nel frattempo, Washington punta a garantirsi il sostegno dei Paesi arabi: ieri,Rubio è partito per il Medio Oriente. E, in Bahrain, il segretario di Stato americano dovrebbe incontrare il Consiglio di Cooperazione del Golfo, per discutere del memorandum d’intesa tra Washington e Teheran.Frattanto, sul piano interno, Trump deve fronteggiare una parte dei senatori repubblicani, che è assai scontenta dell’accordo con la Repubblica islamica. Al contempo, il presidente americano ha fretta di chiudere il dossier per cercare di far abbassare il più possibile il costo della benzina negli Stati Uniti e rafforzare così lo stesso Partito repubblicano in vista delle Midterm di novembre.