La raccolta 2026-2027 arriva in edicola il 20 ottobre. Tra le novità una sezione dedicata ai campioni del passato, spazio ai giovani e 40 figurine speciali per il Fantacalcio. Alla presentazione anche Francesco Totti.

C’è chi le conserva ancora in vecchi raccoglitori, chi ricorda gli scambi all’intervallo a scuola e chi, davanti a una figurina doppia, non ha mai smesso di chiedere: «Celo o manca?». Dal 20 ottobre riparte uno dei rituali più longevi della cultura calcistica italiana: torna in edicola l’album Calciatori Panini 2026-2027, arrivato alla sua 66ª edizione.

La nuova raccolta conta 589 figurine dedicate alle squadre di Serie A, Serie B e Serie C. Ma non si limita a fotografare il campionato in corso: prova a tenere insieme la nostalgia per i grandi campioni, la curiosità per i giovani che si affacciano al calcio professionistico e le abitudini più recenti degli appassionati, a cominciare dal Fantacalcio.

Da Maradona a Pirlo: le figurine delle leggende

La novità più legata alla memoria dei tifosi si chiama Time Capsule e celebra 20 leggende della Serie A. Tra i protagonisti ci sono Diego Armando Maradona, Franco Baresi, Ronaldo e Andrea Pirlo. Non semplici figurine dei giocatori in attività, dunque, ma una sezione che guarda indietro e riporta al centro campioni capaci di segnare intere epoche del nostro campionato.

Il percorso opposto è quello di New Wave, dedicata ai giovani talenti delle squadre di Serie A Enilive. Qui l’interesse è rivolto ai calciatori che stanno cercando spazio e visibilità: volti ancora poco conosciuti dal grande pubblico, ma che potrebbero diventare protagonisti nelle prossime stagioni. Per chi colleziona, è anche il fascino di conservare la figurina di un giocatore prima che diventi una stella.

Accanto a queste due sezioni restano Calciatori Upgrade e Calciatori Celebration, dedicate agli aggiornamenti e ai momenti della stagione. La raccolta, insomma, non si esaurisce con la prima uscita: è pensata per seguire il campionato e i suoi cambiamenti.

Quaranta figurine per chi gioca al Fantacalcio

La novità più vicina alle abitudini dei fantallenatori è rappresentata dai 40 extra stickers dedicati ai protagonisti più iconici del Fantacalcio. L’album riserva loro una doppia pagina, nella quale sarà possibile raccogliere le figurine speciali e ricreare il proprio undici ideale.

È previsto anche un collegamento con l’app: in due giornate di campionato, le figurine Panini sostituiranno gli iconici campioncini. Un modo per portare la collezione fuori dalle pagine dell’album e avvicinarla al gioco seguito ogni settimana da tanti appassionati.

Torna inoltre il concorso «Una giornata da Player of the Match». Inserendo sul sito it.paniniclub.com i codici riportati sul retro delle figurine speciali si potrà partecipare alle estrazioni quotidiane. Tra i premi sono previste una visita privata alla fabbrica Panini per ritirare il trofeo assegnato al migliore in campo e la possibilità di scendere a bordo campo per posizionarlo sul podio prima del fischio d’inizio, prima di assistere alla partita dagli spalti.

Totti e i ricordi legati alle figurine

Alla presentazione della collezione, organizzata all’Iliad International Broadcast Centre della Lega Serie A a Lissone, era presente anche Francesco Totti, oggi ambassador della Lega. L’ex capitano della Roma ha ricordato gli inizi, quando le figurine facevano già parte della sua quotidianità: «Ho iniziato alla Fortitudo, dietro casa mia a San Giovanni, e tutti i giorni andavo a comprare le figurine. Sono cresciuto con loro. C’era una squadra però che la attaccavo al contrario…».

All’evento hanno partecipato anche il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, l’amministratore delegato Luigi De Siervo, l’ad di Panini Ivam Faria, la direttrice Mercato Italia Collezionabili Martina Limoni, il presidente dell’AIC Umberto Calcagno, quello dell’AIAC Renzo Ulivieri e l’esperto di mercato Fabrizio Romano.

La presentazione ha coinciso con il rinnovo pluriennale della partnership tra Panini e Lega Serie A. Una collaborazione che prosegue anche attraverso il premio «Panini Player Of The Match», assegnato al miglior giocatore di ogni partita sulla base delle statistiche ufficiali del campionato.

La formula cambia, le figurine si aggiornano e il calcio trova nuovi protagonisti. Ma dal 20 ottobre, per completare l’album, serviranno ancora pazienza, scambi e qualche doppione di troppo.