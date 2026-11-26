Le Ong sono di nuovo al centro delle polemiche.

Fermo amministrativo a Catania per la nave Humanity 1

Nella giornata di ieri, infatti, le autorità italiane hanno sottoposto a fermo amministrativo (il quarantottesimo da quando, col decreto Piantedosi del 2023, è stata varata una disciplina del soccorso in mare) la nave Humanity 1 dell’Ong Sos Humanity.

Il provvedimento è stato emanato nel porto di Catania, a seguito dello sbarco di 43 persone recuperate nel Mediterraneo centrale. Quest’ultima operazione era stata portata a termine il 19 novembre dalla Humanity 1, traendo in salvo anche una bambina di 2 anni e 13 minori.

A seguito di quel fatto, alla nave erano stati assegnati dalle autorità italiane, come porti di sbarco, prima Ravenna e poi Vibo Valentia. Entrambe le mete sono però state bocciate dalla Ong, che le ha ritenute troppo distanti o comunque non raggiungibili in sicurezza a causa delle condizioni meteo. Humanity 1 ha fatto sapere che «il porto di Ravenna era a 1.550 chilometri» e di aver anche evidenziato che era «previsto» l’arrivo di «una tempesta lungo la rotta».

Il racconto del capitano Harmut Hagen e il meteo avverso

Il capitano della nave, Harmut Hagen, ha chiarito come, scartata quella di Ravenna, anche l’opzione di Vibo Valentia non fosse percorribile. «Prima di scegliere l’unica opzione ragionevole e permetterci finalmente di entrare subito nel porto di Catania», ha raccontato, «le autorità ci hanno indicato l’ennesimo porto lontano, Vibo Valentia».

Ma, ha proseguito Hagen, «navigare con venti di forza 9 sulla scala di Beaufort con 43 persone vulnerabili a bordo, tra cui una bambina di 2 anni, sarebbe stato da incoscienti».

Così, ha concluso il capitano, «ho messo al riparo la mia nave per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri a bordo, ribadendo le nostre richieste di poter sbarcare in un porto vicino».

Le autorità italiane hanno alla fine concesso a Humanity 1 di arrivare a Catania solo dopo quattro richieste; lo sbarco è stato ultimato alle prime ore del mattino di lunedì.

Ma per l’imbarcazione è arrivata una brutta sorpresa. «Mi è stato consegnato un provvedimento di fermo preventivo, con l’accusa di non aver raggiunto senza indugio, il luogo sicuro assegnato», ha raccontato Hagen.

La replica di Sos Humanity e l’annuncio del ricorso

Ha rincarato la dose Janna Sauerteig, responsabile advocacy di Sos Humanity, secondo cui ciò che affermano le autorità italiane sulla condotta dell’imbarcazione sarebbe «un assurdo ribaltamento delle responsabilità.

Sono state le autorità italiane a ritardare lo sbarco per giorni, assegnando il porto più lontano possibile e rifiutando poi l’unica linea d’azione sensata: accogliere le nostre richieste di un porto più vicino».

«Bloccare la nostra nave a Catania per un presunto ritardo significa stravolgere i fatti», ha concluso Sauerteig. Contro la nave «trattenuta provvisoriamente» e l’accusa d’inosservanza della rotta prescritta, notificata al capitano, Sos Humanity farà ricorso.

Emergono nuovi record di arrivi alle Isole Canarie

Intanto, il tema migratorio è tornato attuale anche altrove; a partire dalle Isole Canarie, dov’è appena stato toccato un nuovo record di arrivi: 2.121 in 24 ore. Una situazione definita «insostenibile» dal governo regionale che ora, col servizio spagnolo di soccorso marittimo, deve fronteggiare un’ondata di imbarcazioni sovraffollate.

La maggior parte arriva sull’isola di El Hierro, una delle principali porte d’ingresso in Europa per chi attraversa l’Atlantico dall’Africa occidentale. Il governo spagnolo invierà i militari dell’unità per le emergenze delle Forze armate. Coi suoi 12.000 abitanti, El Hierro questo mese ha visto arrivare a novembre quasi lo stesso numero di migranti; il record precedente di arrivi, da poco superato, era di 1.580 persone, toccato sabato 14 novembre.

In Austria primato storico di stranieri espulsi nel 2026

All’estero, però, non ci sono solo i record di arrivi, ma pure di espulsioni. Ieri è stata diffusa la notizia di 13.000 espulsioni nel 2026 da parte dell’Austria: mai così tanti. L’ha reso noto il ministero degli Interni di Vienna. Solo martedì un volo charter, cui hanno partecipato anche Germania e Belgio, ha riportato in Congo 16 persone.