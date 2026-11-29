Doveva essere una nuova stagione di crescita. Per Ferretti, invece, i primi mesi dopo il cambio di governance sono segnati da addii eccellenti, revisioni al ribasso dei conti e interrogativi sul futuro industriale. La lista di Weichai ha conquistato il consiglio nell’assemblea del 14 maggio, mettendo fine all’era di Alberto Galassi.

Al suo posto è arrivato Anastassov, manager bulgaro con cittadinanza svedese e svizzera, cresciuto professionalmente nel largo consumo: 30 anni in Procter & Gamble e quattro alla guida di Duracell. Di nautica, finora, nessuna esperienza. La stessa scelta per il marketing. A occuparsi di marchi come Riva, Pershing e Crn è Olivier Faujour, reduce da una carriera tra Procter & Gamble, Danone e General Mills, alla guida di Yoplait e Häagen-Dazs. Un gruppo che vende yacht da decine di milioni di euro si affida, dunque, a manager formatisi tra detersivi, yogurt e batterie.

La fuga dei dirigenti dopo il cambio di governance

Ma è soprattutto l’emorragia di dirigenti a preoccupare. Hanno già lasciato il gruppo Enrico Sgarbi, responsabile della comunicazione, e Margherita Sacerdoti, alla guida delle relazioni con gli investitori. Il direttore tecnico e operativo, Matteo Cecada, uscirà martedì. Il responsabile legale, Niccolò Pallesi, si è dimesso il 2 novembre per giusta causa. Fu lui, all’inizio del 2024, a notificare al governo l’aumento della quota di Weichai legato al buyback, poi ritirato dopo le richieste di chiarimenti del Comitato Golden Power. La concorrenza intanto raccoglie i pezzi. Sanlorenzo ha già ingaggiato Viola Borghi, per anni in Ferretti e responsabile vendite di Wally. Dal primo dicembre arriverà anche Cecada, come vice amministratore delegato. Non è soltanto un ricambio ai vertici: è un patrimonio di esperienza che rischia di passare al principale rivale italiano.

Intanto i numeri peggiorano. La guidance sull’Ebitda è stata tagliata due volte e ora indica 174-185 milioni, contro i precedenti 186-197. Nel terzo trimestre il margine è arretrato di circa 340 punti base e la liquidità netta è scesa da 95 milioni a giugno a 42,3 a settembre. Nei primi nove mesi del 2026 gli ordini sono calati del 13,8%, quelli made-to-measure del 31,5%. L’utile netto ha perso il 18,2%. Secondo le ricostruzioni, sarebbero stati cancellati anche tre modelli già pronti per la produzione.

Il dossier cinese e i timori sul futuro industriale

Sul fondo resta il dossier cinese. A Qingdao, Bostar Marine Technology, società del gruppo Weichai, ha realizzato uno stabilimento da 535,8 milioni di renminbi capace sulla carta di costruire 30 imbarcazioni l’anno fino a 60 metri. Anastassov ha negato l’esistenza di piani per trasferire la produzione in Cina. Ma le rassicurazioni non cancellano i dubbi.

Il 24 novembre il titolo ha chiuso a 2,58 euro, il 40% circa sotto il massimo di aprile. E il rischio più grande non è soltanto finanziario: è che Ferretti perda, insieme ai suoi uomini, quel sapere artigiano e ingegneristico italiano che in mezzo secolo ha trasformato i suoi cantieri in un’eccellenza mondiale.