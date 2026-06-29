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Federico Novella
2026-06-29

«Primarie di centrodestra per Milano»

«Primarie di centrodestra per Milano»
Silvia Sardone (Imagoeconomica)
La leghista Silvia Sardone, pronta a correre come candidato sindaco: «Con un civico calato dall’alto perdiamo, meglio lasciar decidere i cittadini. Non dobbiamo convincere quelli di sinistra a votarci, bensì mobilitare chi si è astenuto».
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sardone milano
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Sala lascia i milanesi senza piscine

Sala lascia i milanesi senza piscine
Beppe Sala (Imagoeconomica)
La città muore di caldo, però gli impianti pubblici per i cittadini comuni sono quasi tutti chiusi. Solo i vip si rinfrescano nei club esclusivi o nelle seconde case in Versilia.

Anche se la milanese si fa fritta, anche alla griglia non è male. Parola di Beppe Sala, che a Palazzo Marino ha i condizionatori al massimo, ma impone negli edifici pubblici fino a 26 gradi e come Ursula von der Leyen tiene gli impiegati di Palazzo Berlaymont in sobbollore per non disturbare l’ambiente, mentre lei ha i suoi uffici da circolo polare.

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milano piscine chiuse
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Vannacci vuole candidare la Meloni al Colle

Vannacci vuole candidare la Meloni al Colle
Roberto Vannacci (Imagoeconomica)
Il capo di Futuro nazionale svela alle sue truppe la strategia per l’intesa col centrodestra e per mandare in tilt il campo largo. Salvini: «Mi ha fregato». La porta però non è chiusa: «Improbabile un patto, a oggi».
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roberto vannacci
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La leva tedesca è un pericolo: un giovane islamico su due simpatizza per il jihadismo

La leva tedesca è un pericolo: un giovane islamico su due simpatizza per il jihadismo
  • Nella Germania che vuole riarmarsi, cresce il numero di radicalizzati tra gli under 40. La Bundeswehr cerca nuovi soldati, ma così rischia di arruolare nemici dell’Occidente.
  • Il generale Battisti: «Le Forze armate di Parigi hanno adottato protocolli di sicurezza che non sempre funzionano. Gli europei sono restii a indossare la divisa, invece i Fratelli musulmani cercano di infiltrarsi nella società».

Lo speciale contiene due articoli.

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leva esercito tedesco islam
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«Certe norme Ue? Un piano diabolico per deindustrializzare l’Europa»

«Certe norme Ue? Un piano diabolico per deindustrializzare l’Europa»
Tommaso Foti (Imagoeconomica)
Il ministro Tommaso Foti denuncia la difficoltà di Bruxelles a superare l’ideologia green che ha condizionato i regolamenti: «Ma il settore dell’auto doveva ribellarsi. Anche la tassa Ets ci frena. E paghiamo l’abbandono del nucleare».
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tomnmaso foti ue
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