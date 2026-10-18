Ceuta, la polizia allontana i migranti da un accampamento

La polizia spagnola è intervenuta a Ceuta, territorio autonomo spagnolo sulla costa settentrionale dell’Africa, per sgomberare un accampamento di fortuna in cui viveva un gruppo di migranti. Le persone allontanate sono state trasferite in un centro di accoglienza temporaneo.
Il caso si inserisce nel contesto della pressione migratoria che interessa l’enclave spagnola, situata al confine con il Marocco. Il testo dell’agenzia riferisce che a luglio oltre 70.000 migranti sarebbero entrati dal Marocco nel territorio: un dato da verificare prima della pubblicazione, perché particolarmente elevato e non accompagnato da una fonte statistica.