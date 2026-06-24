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Gianluca Baldini
2026-06-24

«L’agricoltura è stabilità sociale e ora attrae anche profili digitali»

«L’agricoltura è stabilità sociale e ora attrae anche profili digitali»
Federico Vecchioni, ad di BF (Matteo Silvestro)
L’ad di BF: «Non siamo un settore marginale. Necessaria una visione geopolitica».

L’agricoltura non può più essere trattata come un settore marginale dell’economia. È una questione di sicurezza, stabilità sociale e politica internazionale. È il messaggio lanciato da Federico Vecchioni, amministratore delegato di BF, intervenuto durante il «Giorno della Verità» dedicato alle grandi sfide del Paese.

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Si sgonfia l’IA: crollano le Borse Ue

Pioggia di vendite sui titoli tech che colpisce Usa, Asia e quindi Europa. Maglia nera a Milano che ha chiuso in calo dell’1,46%, Parigi ha perso lo 0,7%, Francoforte lo 0,8%.

Non bastano i timori legati a Medio Oriente e Ucraina a spiegare la giornata nera dei mercati di ieri. Martedì 23 giugno la pressione è arrivata soprattutto dal comparto tecnologico: una vendita diffusa sui titoli dei semiconduttori e dell’intelligenza artificiale ha collegato idealmente Asia, Wall Street ed Europa, riportando al centro del dibattito la tenuta delle valutazioni e il costo della corsa all’IA.

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Vigile in motocicletta morto a Milano mentre insegue albanesi con la droga

Vigile in motocicletta morto a Milano mentre insegue albanesi con la droga
Nel riquadro Francesco Imprezzabile, il vigile urbano morto ieri a Milano durante un inseguimento (Ansa)
Straniero al volante di un Suv non rispetta l’alt: i centauri della polizia locale lo rincorrono e l’agente Francesco Imprezzabile cade fatalmente. Rintracciato il guidatore: aveva obbligo di firma e precedenti.

Sono da poco passate le 21.30 quando un’Audi Q7 nera non si ferma all’alt della Polizia locale in via Vittorini, nella periferia sud-est di Milano, a Ponte Lambro. Alla guida c’è B.G., cittadino albanese nato nel 1999, con altri tre amici. Ha precedenti per droga e l’obbligo di firma.

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Conte silura il Superbonus e allontana Renzi

Conte silura il Superbonus e allontana Renzi
Il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte (@Michele Silvestro)
Il leader del Movimento 5 stelle: «La misura oggi non serve, e modificherei anche il Reddito di cittadinanza. La patrimoniale? L’ho studiata ma poi cestinata. La Commissione Covid è una presa in giro. L’ex Rottamatore? C’è tempo». Poi «dimentica» Elly.

Giuseppe Conte a tutto campo: intervistato dal direttore Maurizio Belpietro al «Giorno della Verità», il leader del M5s dà anche qualche notizia inedita, scatenando le reazioni stizzite sia di Elly Schlein sia di Matteo Renzi.

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Pichetto spiana la strada al nucleare: «Taglio accise? Difficile proseguire»

Pichetto spiana la strada al nucleare: «Taglio accise? Difficile proseguire»
Gilberto Pichetto Fratin (Michele Silvestro)
Il ministro dell’Ambiente: «L’energia elettrica sarà il mezzo della decarbonizzazione».

Avanti tutta sul nucleare, perché non si può pensare di far fronte all’aumento esponenziale di energia solo con le rinnovabili. Quanto al rinnovo del taglio alle accise, «vedremo tra dieci giorni, quando scadono, ma attualmente non ci sarebbero le condizioni». Il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, nell’intervista al «Giorno della Verità», ha toccato i temi sensibili del momento a cominciare dal nucleare, dalla possibilità di avviare i minireattori di cui l’Italia è leader nella tecnologia che esporta in tutto il mondo.

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