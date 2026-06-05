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Francesco Borgonovo
2026-06-05

Vannacci: «Sostegno agli agenti e remigrazione subito»

Vannacci: «Sostegno agli agenti e remigrazione subito»
Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale (Imagoeconomica)
L’ex generale: «Se importi il terzo mondo, diventi il terzo mondo. Stiamo drogando la nostra civiltà con culture incompatibili. Pozzolo pagherà la sanzione che merita, ma non scarico i compagni di partito, come non ho mai scaricato i miei soldati».
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Difende la figlia dai maranza molesti e viene massacrato a calci e pugni

Difende la figlia dai maranza molesti e viene massacrato a calci e pugni
Un frame dal video dell'aggressione dei maranza avvenuta a Porto San Giorgio, sullo sfondo (iStock)
Il padre quarantenne è stato picchiato a Porto San Giorgio da dei magrebini. Intanto, a Cagliari, un algerino si masturba più volte in pubblico e minaccia carabinieri e medici: «Figli di p... infedeli, vi ammazzo tutti».
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Edicola Verità | la rassegna stampa del 5 giugno

Edicola Verità | la rassegna stampa del 5 giugno

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 5 giugno con Carlo Cambi

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Milano coccola i fighetti del lusso: scatta l’inchiesta sugli spazi in Galleria

Milano coccola i fighetti del lusso: scatta l’inchiesta sugli spazi in Galleria
La Galleria Vittorio Emanuele II a Milano (iStock)
Si indaga per «turbativa d’asta e corruzione». Nel mirino le concessioni per eventi esclusivi. Beppe Sala: «Cerco di capire».

«Vorrei solo che in questa città tornasse la legalità». A spiegarlo è Massimiliano Lisa, candidato sindaco nel 2027 con la lista Milano Libera e finito in meno di 24 ore al centro di un caso politico e giudiziario.

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Firenze bastona i proprietari di casa: niente Airbnb, nemmeno in periferia

Firenze bastona i proprietari di casa: niente Airbnb, nemmeno in periferia
(iStock)
La nuova stretta del sindaco Funaro contro la proprietà privata alimenta la protesta dei cittadini. Paradosso: ci sono fondi che possono continuare a fare locazioni brevi con alloggi per ricchi. A pochi passi dal Duomo.

Non le bastava il primato per le norme più restrittive d’Italia sugli affitti brevi. Sara Funaro, il sindaco piddino di Firenze, che ha vinto nella città di Matteo Renzi nonostante l’ostracismo dell’ex premier, aveva promesso di più. Di allargare quelle norme oltre il perimetro del centro storico, oltre l’area Unesco.

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