Le volute di fumo si innalzano dai tetti ricoperti di piode di Alagna Valsesia, si mischiano alle nuvole basse e striano le brune pareti frastagliate di Monte Tagliaferro e dei Corni Stoful, i nascondigli del Monte Rosa. Al versante meridionale della «montagna di ghiaccio» si accede progressivamente da Pianalunga via telecabina, tra boschi innevati, grandi panorami grigio-verdi di gneiss venato d’argento e di rosso e il silenzio dell’alta quota.

La varietà cromatica e geologica straordinaria del Parco naturale alta Valsesia risalta dalla spessa coltre di neve adagiata sui grappoli delle frazioni Walser, sugli oratori, sulle fattorie e sugli alberghi mimetizzati nel contesto architettonico locale, come il nuovo Cascata d’Otro Mountain Lodge.

Il Monte Rosa e la storia dell’alta Valsesia

Proprio la presenza dei ghiacciai, solenne sfondo di Alagna, influenza gli studi scientifici dell’ecosistema del parco più alto d’Europa, che tocca i 4.554 metri di Punta Gnifetti, la vita agricolo-pastorale che dall’anno 1.000 governa gli alpeggi dei monasteri benedettini e, poi, la storia Walser. La valle, vissuta per il pascolo estivo e sfruttata per l’estrazione mineraria, a fine Ottocento si consacra a polo di ricerca grazie al rifugio-osservatorio Capanna regina Margherita, inaugurato nel 1893 al cospetto di sua Maestà, che la tradizione dipinge come ottima alpinista, e all’Istituto Angelo Mosso, posto nel 1907 sul Col d’Olen dal fisiologo torinese pioniere negli studi sull’adattamento umano all’alta montagna e tuttora stazione dell’Università di Torino.

I villaggi Walser e le tradizioni di Alagna

Ma è soprattutto il patrimonio Walser a plasmare la particolare fisionomia del territorio. Le frazioni di Alagna come Pedemonte conservano case, chiesette affrescate, fontane in pietra e nuclei abitativi autosufficienti che raccontano la quotidianità della comunità di origine e lingua germanica attraverso il Museo Walser e la Casa-museo Daverio (in inverno aperti su prenotazione chiamando lo 0163.922988). Si tratta di due baite seicentesche che conservano sotto lo stesso tetto un sistema comunicante efficiente di stalla, abitazione, falegnameria, bottega e fienile, disposto sui tre piani del corpo in larice Blockbau.

Il sapore della scoperta si snoda tra i vicoli lastricati protetti dalla neve dall’intrico di tetti spioventi e lobbie, i tradizionali loggiati a pertiche per far seccare l’erba sfalciata e la segale, leggende e prelibatezze che crescono in orti e giardini custoditi come scrigni di legno. I percorsi naturalistici di varie lunghezze e difficoltà lungo il fiume Sesia suggeriti dall’app Walser Wege invitano a contare tutte le antiche frazioni e le specialità locali a marchio Denominazione comunale d’origine: formaggi, salumi, patate, ortaggi, mele e frutti di bosco sono prodotti in fattorie a conduzione famigliare certificati a km zero dal Comune di Alagna.

Sci, freeride e ciaspolate tra Valsesia e Valle d’Aosta

In questo modo, la montagna apre le sue altezze sia agli amanti del benessere d’alta quota al passo delle ciaspolate tra i villaggi meno battuti, sia ad alpinisti e sciatori appassionati del freeride. La neve lega tutte le esperienze. Gli impianti di Alagna e Gressoney Freeride Paradise elevano a soffici fuoripista per sci e snowboard a 3.000 metri con partenza dal ghiacciaio di Indren, che richiedono esperienza e l’accompagnamento di una guida alpina Il collegamento con il comprensorio Monterosa Ski permette di sciare tra la Valsesia e la Valle d’Aosta, mentre l’area dedicata alle famiglie propone giochi e percorsi nel paesaggio alpino come il tubing, una pista sulla quale scivolare a bordo di ciambelle gonfiabili (scuolascialagna.com).

Ospitalità, cucina e benessere al Cascata d’Otro

I corsi di sci e le escursioni si prenotano al Cascata d’Otro Mountain Lodge, annidato a ridosso di una teatrale parete di scisto nero che all’alba e al tramonto contrasta con il rossore dei graniti e pare invadere la camera. Le vetrate filtrano la luce naturale e l’abbaglio della neve, immortalato nelle fotografie dal tempo sospeso di Massimo Ferrari e nei ritratti delle Quazze, le tradizionali acconciature Walser, di Luisa Morniroli. Quando la cascata del torrente Otro è l’unica eco nella quiete ovattata del pianoro, il braciere nella corte accende le serate, che proseguono a cena. Bisa Rifugio Gastronomico e Maio, una stube contemporanea e dall’elegante design scultoreo, servono due interpretazioni diverse e complementari della cucina locale, spaziando dalla pizza alle carni alle ricette gourmet.

Info: www.lvghotelcollection.com.