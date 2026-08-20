Un pieno di medaglie: Italia regina d’Europa

Un’estate da protagonisti per lo sport italiano. Tra i Campionati europei degli sport acquatici di Parigi e quelli di atletica di Birmingham, gli azzurri hanno conquistato più medaglie di qualsiasi altra nazione.
Un risultato che conferma la profondità del movimento italiano, capace di brillare in discipline diverse e di raccogliere successi sui grandi palcoscenici europei.
Da non perdere
Addio a Varenne, il cavallo più forte del mondo
È morto Varenne, il cavallo trottatore più vincente della storia: aveva 31 anni. Due Triple Crown, 62 vittorie su 73 corse e oltre 6 milioni di euro di premi.
Dalla Serie A dei presidenti alla Premier del sistema: così si è spostato il mercato mondiale
Ventidue trasferimenti oltre i 100 milioni per 2,838 miliardi di euro: sette sono avvenuti tra club inglesi, per 876,3 milioni. La Premier non domina solo per la spesa dei grandi club, ma grazie a un sistema che genera ricavi e forza economica per l’intero campionato.
Diaz fa la storia a Birmingham: oro nel triplo con record italiano a 18,15
L’azzurro supera per la prima volta i 18 metri e diventa il primo italiano e il nono atleta nella storia a riuscirci. Oro davanti a Pichardo, bronzo per Dallavalle: un’altra doppietta azzurra sul podio.
La marcia italiana domina a Birmingham: oro per Stano e Fiorini
Stano e Fiorini conquistano due ori nella maratona di marcia: record europeo per il pugliese, primato mondiale per la giovane toscana. Gli azzurri chiudono una mattinata da cinque medaglie, con gli argenti di Fortunato e Mihai e il bronzo di Cosi.
Europei atletica, Tamberi torna d’oro: 2,32 a Birmingham. Italia in testa al medagliere
Il campione olimpico vince il salto in alto davanti all’ucraino Doroshchuk, mentre Sioli conquista il bronzo. Con il successo di Tamberi e quello di Battocletti nei 10.000, gli azzurri salgono a 5 ori e prendono la testa del medagliere europeo.
Battocletti e Quadarella, altra doppietta d’oro per l’Italia agli Europei
Nadia Battocletti vince i 10.000 dopo i 5.000 e completa il poker continentale. Simona Quadarella domina i 1.500 e conquista il decimo oro europeo. Bronzo per la 4x100 mista con Ceccon e Curtis.
Amnesya Fly X nella storia: ottavo titolo italiano consecutivo nel paracadutismo
Amnesya Fly X conquista a Cumiana l’ottavo campionato italiano consecutivo e supera il record di Sinapsi ed Ex3mo. Ora la squadra punta ai Mondiali in Arizona e Brasile.