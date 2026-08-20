Un pieno di medaglie: Italia regina d’Europa

Un’estate da protagonisti per lo sport italiano. Tra i Campionati europei degli sport acquatici di Parigi e quelli di atletica di Birmingham, gli azzurri hanno conquistato più medaglie di qualsiasi altra nazione.

Un risultato che conferma la profondità del movimento italiano, capace di brillare in discipline diverse e di raccogliere successi sui grandi palcoscenici europei.