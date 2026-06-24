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Boni Castellane
2026-06-24

L’immigrazione sfrutta l’Africa

L’immigrazione sfrutta l’Africa
Ansa
Nessuno parla della protesta in Libia contro l’Onu. Difficile ammettere che i migranti siano pedine del neocolonialismo per frenare lo sviluppo del Sud globale e fare profitti.

I media che non parlano del rapporto su Anthony Fauci rilasciato dal direttore dell’Intelligence Usa Tulsi Gabbard sono gli stessi che non fanno menzione della condanna a 24 anni per l’ex ministro del governo Sánchez, José Luis Ábalos e sono sempre gli stessi che fischiettano di fronte al ritiro del passaporto per la moglie di Sánchez, viste le gravi accuse in ordine all’uso di fondi pubblici destinati alla sua Ong.

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cronache dell'invasione
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Iran, la guerra continua dietro le quinte: così Teheran prepara il riarmo

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Iran, la guerra continua dietro le quinte: così Teheran prepara il riarmo
Il generale delle Guardie Rivoluzionarie Mohsen Rezaee (Getty Images)
Secondo un rapporto del Csis, Teheran punta a ricostruire capacità navali, missilistiche e industriali dopo gli attacchi subiti. Decisivi il sostegno tecnologico cinese e le nuove rotte commerciali via Pakistan e Mar Caspio per aggirare le restrizioni occidentali.
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iran
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Scatta la sfida tra i labour per il post Starmer

Scatta la sfida tra i labour per il post Starmer
Keir Starmer (Ansa)
Oltre ad Andy Burnham, due deputati valutano di correre. Ipotesi che posticiperebbe il cambio di guarda a settembre.

Sulla carta, gli scenari che si aprono nel Regno Unito - indicati da Keir Starmer, che ha rimesso l’incarico di primo ministro nelle mani di Re Carlo III - sono due. Il primo prevede l’incoronazione a premier, in tempi relativamente brevi (tre settimane) del neo parlamentare Andy Burnham, appartenente alla sinistra moderata (soft left) del partito Labour, che ha già incontrato il premier dimissionario per parlare molto probabilmente del passaggio di consegne.

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regno unito
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A Roma i bus elettrici si scaricano col caldo

A Roma i bus elettrici si scaricano col caldo
La nuova flotta di bus elettrici della Capitale (Ansa)
La giunta Gualtieri fa flop sui pullman «green» da 250 milioni (di fondi Pnrr): con l’aria condizionata accesa l’autonomia reale si dimezza rispetto ai 300 chilometri previsti. Qualora ce ne fosse stato ancora bisogno, è la prova che l’ecologismo è ideologia.

Se ci fosse qualcuno che avesse ancora dei dubbi sul fatto che il Green deal sia animato da convinzioni ideologiche in barba agli effetti che esso provoca, ebbene, dopo la figura di cacca fatta dal Comune di Roma con i bus elettrici, ormai, quel qualcuno non dovrebbe avere più dubbi.

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Tegola pure per la Sturgeon: condannato l’ex marito dell’ultrà scozzese pro Ue

Tegola pure per la Sturgeon: condannato l’ex marito dell’ultrà scozzese pro Ue
L’ex primo ministro scozzese Nicola Sturgeon con l’ex marito Peter Murrell (Ansa)
Cinque anni a Peter Murrell per appropriazione indebita di fondi del partito per quasi mezzo milione. L’indagine colpì anche la premier, dimessasi nel 2023, poi prosciolta.

Indipendentismo, progressismo, europeismo e fatture false. Molte fatture false, per un importo totale di oltre 460.000 euro e con decine di spese pazze, come un suv Jaguar e un caravan a cinque stelle.

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